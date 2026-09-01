EUは自らの役割を米国の命令の執行者にまで貶めた

ABNA通信社の報道によると、外務省報道官のエスマーイール・バガーイー氏は、イランに対する米国の経済戦争を支持するEUの声明に反応し、自身のソーシャルメディア・アカウントに次のように記した：「フランスの作家エティエンヌ・ド・ラ・ボエシーは、『自発的隷従論』と題する論考の中で、専制と支配の道を開く者たちに関する根本的な真実を明らかにしている。支配は暴力の産物であるだけでなく、しばしば独立した行動をとる能力を持つ者たちの服従を通じて形成されるのである。」

同氏はさらに、「欧州はもはや『戦略的自律性』を唱えることはできない。実際には自らをワシントンの命令の執行者に貶めているからだ」と付け加えた。

バガーイー氏は指摘した：「戦略的自律性は、派手な声明によって達成されるものではなく、仮にその決定がより大きな大国の立場と一致しなくても、独立した責任ある決定を下す意志と能力を示すことによって実現される。」

外務省報道官は、「欧州は選択を迫られている。独立した主体であるか、それとも他国の政策の反響にあまりにも慣れ親しみ、その反響を独立と混同するようになるか、どちらかを選ばねばならない」と述べた。