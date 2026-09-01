アラグチ：「米国は自らの義務とイスラマバード覚書に戻るべきだ」

ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国のセイエド・アッバス・アラグチ外務大臣は、キルギスで開催された上海協力機構首脳会合の初日を終えて、「すべての会合と協議は完全に実務的なものであり、通常の儀礼は排されていた。特に、経済分野やその他の分野での協力のための現存するテーマや領域について議論された」と述べた。

イラン・イスラム共和国外務大臣はさらに、「米国による侵略的攻撃とその影響の問題も提起された。我々は、イラン国民は引き続き自らの権利を主張し続けると強調し、この問題はすべての会合で強調された」と付け加えた。

アラグチ大臣は続けて、「すべての会合で取り上げられたテーマの一つはイスラマバード覚書であった。これは両国大統領によって署名された覚書であり、米国がこれを違反している」と述べた。

イラン・イスラム共和国外務大臣は、「米国は自らの義務に戻り、覚書の条項を遵守すべきである。その後、我々はこの状況から抜け出すことができる。なぜなら、すべての国が戦争の一刻も早い終結を切望しているからだ」と強調した。

同氏は、「我々は解決策が完全に明瞭かつ明確であると説明した。米国は自らの義務、そして自国の大統領が署名したまさにその合意に戻るべきである。そうすれば、すべてが正しい方向に進むことができる」と述べた。