ナグディ氏、アル・マヤディーンとのインタビューで：「敵は侵略すれば高代を支払うだろう」

ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム革命防衛隊総司令官上級顧問のモハンマド・レザー・ナグディ准将は、アル・マヤディーンとのインタビューで次のように述べた：「もしアメリカ人が自らの利益にかなった合理的な決定を下そうとするなら、テヘランとの新たな戦争には決して突入しないだろう。イラン当局者の大多数は攻撃ドクトリンに傾いており、それを優先している。作戦上、非常に有益だからだ。」

イランの優先事項は抑止力である

彼は付け加えた：「戦争の停止は、アメリカの無能さと同国が被った甚大な損害によるものだ。我々の優先事項は戦争でも交渉でもなく、抑止力の達成である。我々は勝利の達成を確信していたが、これほど容易に勝利が得られるとは予想していなかった。たとえ彼らがイランの周囲にコンクリートの壁を築き、その前に警備員を配置しても、我が国は全力で抵抗するだろう。」

ナグディ准将は明確に述べた：「この戦争におけるイランの特徴は、我々の国産兵器であった。すべての施設は最も安全な場所に再建され、最新の技術を用いて稼働している。イランには数百の都市と工業施設があり、地上でも地下でも様々な方法で生産物を隠すことができる。」

敵の防空システムの崩壊

彼は述べた：「敵の防空システムは、イランのドローンの大波と我々のミサイルによって崩壊した。彼らはこれらの攻撃に対抗するために旧式の兵器まで使用した。アメリカ軍は中身のない張り子の虎であり、その現在の能力は見せかけよりも弱体である。アメリカの空母や戦闘機は宣伝されているほど重要ではない。なぜなら世界は、空母がホルムズ海峡から千キロ離れた地点で停止し、動くことができなかったのを目の当たりにしたからだ。」

ナグディ准将は強調した：「革命防衛隊とイラン政府との関係は最良の状態にあり、非常に強固である。敵は、我々に対して侵略すれば高代を支払うことになると知るべきだ。敵は3日間でイランを支配できると考えていたが、どうなったか？今や6ヶ月が経過している。」