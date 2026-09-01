ペゼシュキアン：「地域の安全保障は、力に基づくアプローチへの対抗にかかっている」

ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国のマスード・ペゼシュキアン大統領は、上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第26回会合での演説において、地域の最も重要な安全保障・経済的課題を説明し、安定を強化し共通の未来を描くために、加盟国間の協力強化の必要性を強調した。

イラン・イスラム共和国大統領は、上海協力機構の20年以上にわたる活動経験に言及し、信頼構築、諸国の主権の尊重、内政不干渉、政府間協力を、持続可能な安全保障達成のための必須要件であると述べた。

ペゼシュキアン大統領は、テロ、暴力過激主義、麻薬密売、国際組織犯罪、サイバー犯罪などの脅威に言及するとともに、地政学的競争の激化、一国主義的政策、武力・軍事力の行使を、地域諸国や新興経済国にとってのさらなる懸念要因であると指摘した。

イラン・イスラム共和国大統領はまた、西アジアにおける最近の展開および米国とシオニスト政権によるイランへの攻撃に言及し、これらの行動を国連憲章と国際法の基本原則に対する侵略であると特徴づけ、戦争の経過とその後の展開を説明するとともに、イスラマバード覚書に記載された義務に関するイランの立場を強調した。

ペゼシュキアン大統領は演説の別の部分で、安全保障と発展を相互に関連し不可分な二つの概念であるとし、上海協力機構が安全保障と経済の両側面に同時に注意を払う必要性を強調した。

イラン・イスラム共和国大統領は、機構内貿易の発展、通関手続きの円滑化、輸送回廊の整備、港湾と物流拠点の接続、輸送能力の増強、サプライチェーンの強靭化を、加盟国間の経済協力の重要な柱として挙げた。

ペゼシュキアン大統領はさらに、経済協力分野における3つのイニシアティブとして、金融・銀行協力の深化と「上海協力機構銀行」の設立、輸出信用・投資保険組合の創設、「上海協力機構エネルギーコンソーシアム」の形成を提案し、安全保障分野では、新たな脅威を特定し地域の安定を強化するための、同機構の「戦略的安全保障研究センター」の設置を提起した。