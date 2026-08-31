JD・ヴァンス：トランプはイランにメッセージを送っている

ABNA通信社がC-SPANの報道として伝えたところによると、米国副大統領JD・ヴァンスは本日月曜日、記者から「トランプ大統領はAIで作成されたハルク島爆撃映像を公開したが、なぜそのようなことをしたのか」との質問に対し、「トランプはソーシャルメディアで物事を発信するのが好きだ。彼はイラン人にメッセージを送っている」と述べた。

米国副大統領は続けた：我々は彼らが商業船への発射を続けていることを知っている。我々は依然としてイランが商船に向けて発射するのを防ぐための多くの手段を持っている。大統領は「やめろ、さもなければ結果に直面することになる」と言いたいのだ。

同氏はイランへの侵攻による自国軍の弾薬不足問題を転嫁しようと、「バイデンのせいで今、弾薬不足だ。イランとの戦争のせいではない！」と主張した。

バイデンのせいで今、弾薬不足だ。イランとの戦争のせいではない。

これは、トランプが本日早朝、ソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」の自身のアカウントに、ハルク島の石油備蓄施設での爆撃、爆発、大規模な火災が映る短い動画を公開したことによるものだ。イラン国営石油会社のCEOはトランプのAI生成動画に対し「トランプのツイートは笑える。ハルク島の状況は平穏で正常だ」と反応した。