ABNA通信社の報道によると、米財務長官スコット・ベッセントは本日月曜日、CNBCとのインタビューで、トランプの対イラン高コスト侵略の影響で自国に生じた経済問題の一部を正当化しようと、荒唐無稽な主張を掲げて「イランは制裁を非常に真剣に受け止めている！イラン当局者は自国の経済状況に衝撃を受けている」と述べた。

米財務長官は、連邦議会中間選挙を目前に、共和党同僚の敗北を確実視しているが、テヘランへの侵略に数百億ドルを費やしながらも自国政府の失敗の一部を次のように正当化しようとした：イランは経済分野での失敗のために攻撃的かつ作戦的（軍事的）行動に出ている。私はEUに対し、「経済的排除作戦」への支援に感謝したい。

CNBC記者の「イラン経済崩壊の可能性について特定の期間はあるのか」という質問に対し、同氏は「我々は必ずしもイラン経済の崩壊を望んでいるわけではない。ただ、彼らの政府が正気に戻るようにしなければならない」と答えた。

スコット・ベッセントは、ドナルド・トランプの最初の任期中の対イラン「最大限の圧力」の失敗を経験しているにもかかわらず、「経済的排除作戦」は彼らを合意に向かわせるだろうと主張した。

この米当局者は、イランの平和的な核プログラムの性質を無視し、ワシントンのポピュリスト的主張を再び繰り返した：大統領の立場は完全に明確であり、彼らは核計画を放棄し、高濃縮ウランを引き渡し、代理勢力への支援を止め、ホルムズ海峡は開放されたままでなければならない。