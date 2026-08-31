ジョゼフ・アウン：レバノンの安定は地域とヨーロッパの安定に不可欠である

ABNA通信社がアル＝アフバール紙の報道として伝えたところによると、レバノン大統領ジョゼフ・アウンはアテネでギリシャの同僚大統領と会談し、自国でのいかなる騒乱も地域とヨーロッパ大陸の安定に広範な悪影響を及ぼすと警告した。

ジョゼフ・アウンは、レバノンを相次ぐ危機から脱却させる必要性に言及し、レバノンが平穏を取り戻す時が来ており、国際合意がいずれの側による恣意的な扱いもなく実行されるべきだと述べた。

レバノン大統領は、自国と国民が戦争と破壊に疲れ果てていることを強調し、イスラエルとの交渉の目的は「敵対状態の終結」であり、最終的な解決策は戦争ではなく外交の道を通じてのみ達成されると明言した。

アウン大統領はアテネでのギリシャ大統領コンスタンティノス・タスラスとの会談後、レバノンは米国の主催と仲介のもと「枠組み合意」に達したとし、両当事者はそれを完全に、選択的な扱いを避けて実行すべきだと述べた。

同氏はギリシャに対し、この合意の実行を確実にするための最大限の支援を要請し、強調した：レバノンが平穏と安定を取り戻す時が来た。なぜなら我々は敵対状態の終結に決意しており、この危機の解決は戦争ではなく外交を通じて可能になると信じているからだ。

レバノン大統領は、自国の安定は地域とヨーロッパの安定の前提条件であると指摘し、警告した：レバノンでのいかなる緊張と騒乱も広範な悪影響を及ぼすだろう。