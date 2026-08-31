ナビーフ・ベッリー：イスラエルの敵との7回の交渉の成果は何だったのか？

ABNA通信社がアン＝ナシュラ紙の報道として伝えたところによると、レバノン議会議長ナビーフ・ベッリーは、イマーム・ムーサー・サドルとその仲間たちの失踪48周年に際し、シオニスト政権のレバノン南部での行動を厳しく非難し、この政権は村々、町々、都市を破壊することでレバノンの歴史的記憶を消し去ろうとしていると述べた。

同氏は強調した：レバノン南部の人々は決して好戦的ではなく、1948年から今日に至るまでイスラエルの侵略の犠牲者である。

ナビーフ・ベッリーは言った：私たちは砲火の下でのイスラエルの敵との直接対話について警告してきた。7回の交渉が行われたが、その成果は何だったのか？占領地域が増え、破壊が拡大し、殉教者の数が増えただけだ。

ベッリーは付け加えた：祖国は抵抗戦士たちと、イスラエルが戸籍台帳から名前を抹消した家族たちのものであり、この問題に取引の余地はない。

レバノン議会議長はさらに、シオニスト政権の標的はヒズボッラーでもアマル運動でもなく、レバノン国内での内紛煽動であり、この国はその統一性を維持することでイスラエルの人種差別主義に立ち向かっていると述べた。

同氏は緊迫した状況と存在する危険性を強調し、「いかなる名目であれ、合意について決定を下す権利は誰にもない」と述べた。

ベッリーはまた、国内平和とレバノン軍を二つのレッドラインであると述べた。

同氏は、レバノン南部は国家の責任範囲内にあり、ベイルートはいかなる状況下でもこの地域を緩衝地帯や保安帯に変えることに同意しないと強調した。