ペゼシュキヤン：地域諸国の協力は恒久平和と安定実現への道である

ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国のマスウード・ペゼシュキヤン大統領とアゼルバイジャン共和国のイルハム・アリエフ大統領は、キルギスで開催された上海協力機構サミットの合間に会談し、二国間関係の最新状況と両国間の協力の発展・深化の方途について意見交換を行った。

ペゼシュキヤン大統領はこの会談で、ラマダン戦争中のイラン・イスラム共和国に対するアゼルバイジャンの前向きな姿勢と協力に謝意を表し、「困難な状況下での地域諸国の共感的な姿勢と建設的なアプローチは、地域諸国民間の連帯と協力の重要性を示している」と述べた。

大統領は、イランがアゼルバイジャンとの間で様々な経済・商業分野での協力を発展させる用意があることを強調し、両国間の既存の潜在力は広範かつ顕著であるとし、この潜在力を両国民の相互利益のために活用する必要性を強調した。

ペゼシュキヤン大統領はまた、敵対勢力がイラン・イスラム共和国に対して圧力、制裁、経済封鎖をかけようとする試みに言及し、「イラン国民は国内の潜在力と地域協力の支援に依拠し、外部からの圧力や押し付けられた政策に抵抗し、大国の圧力によって諸国民の意思が影響を受けることを許さない」と明言した。

大統領は続けて、平和と安定の確立・強化のための地域諸国の協力の必要性に関するイランの見解を説明し、「地域における持続可能な安全保障と安定は、地域諸国間の協力と対話を通じ、かつ現地・地域の潜在力に依拠して実現可能であり、イラン・イスラム共和国はこの道における地域協力の拡大を歓迎する」と述べた。

アゼルバイジャン共和国のイルハム・アリエフ大統領もこの会談で、イラン国民への支持と連帯におけるアゼルバイジャンの立場を表明し、両国間の友好関係強化の重要性を強調した。

アゼルバイジャン大統領は、イランとアゼルバイジャンの両国・両国民間の友好と協力を維持・強化する必要性を強調し、「アゼルバイジャンは常にイラン・イスラム共和国との関係に特別な価値と重要性を置いており、両国民の共通利益のために両国間の関係発展を追求している」と述べた。

アリエフ大統領はまた、様々な商業・経済分野での二国間協力を推進・拡大するアゼルバイジャンの用意を表明し、既存の潜在力の活用とテヘランとバクー間の交流発展のための新たな基盤整備の必要性を強調した。

この会談で、両首脳は建設的な協議と対話の継続、二国間協力の強化、およびイランとアゼルバイジャン間の関係拡大のための既存の潜在力の活用を強調した。