「聴く」預言者(SAW)のスィーラ(言行録)——叫び声に疲れた社会への処方箋

Abna通信社の報道によると、ホッジャトルエスラーム・モハンマド・ホセイン・アミーン(宗教作家・研究者)は、Abna向けの寄稿論文の中で、現代社会における「聞く耳の不在」という危機を取り上げ、預言者(SAW)のスィーラを分析することで、なぜイスラームの預言者が力強い語り手である以前に、人間の痛みに対する忍耐強い聞き手であったのか、そしてこの忘れられた美徳がいかにして現代人の断絶したコミュニケーションの結び目を解くことができるのかを示している。

饒舌の時代と孤独な人々

私たちは歴史上最も騒がしく、喧噪に満ちた時代に生きている。SNSは私たち一人ひとりに、絶えず話し、意見を述べ、自己表現するためのマイクを与えた。しかし、この膨大な言葉と声の中で、大きな空白が強く感じられる——「聞いてくれる人がいない」ということだ。多くのうつ、感情的な離婚、親子間の世代間ギャップ、さらには社会的な怒りでさえも、まさにこの一点に根ざしている。人々は自分が「聞かれていない」と感じているのだ。私たちは疲れているとき、過ちを犯したとき、あるいは喉に何かがつかえているとき、演説や説教をしてくれる人を探しているのではない。ただ「安全な耳」が欲しいだけなのだ。判断を下さずに向き合い、全身で耳を傾けてくれる人間を。

全身が耳であった預言者

私たちの多くが宗教指導者に対して抱くイメージは、常に語り手、説教者、助言者の立場に座り、他の者は沈黙して聞かなければならないというものである。しかし、聖クルアーンはイスラームの預言者(SAW)について驚くべき姿を描いている。彼はあまりにも人々の言葉——たとえ根拠のない、繰り返しの多い言葉であっても——に耳を傾けたため、偽信者たちはこの態度を彼の弱点とみなし、嘲笑の意味を込めて「ウズン」(耳/全身が耳)という綽名を与えた。クルアーンは預言者(SAW)を擁護する中でこの主張を認めるが、それを弱点ではなく、指導者にとって最も高い美徳であるとしている。

「وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ」

(「彼らの中には預言者を苦しめ、『彼は全身が耳だ』と言う者がいる。言え、『彼はあなたがたにとって善い耳である』と」)。[1] 預言者(SAW)は人々にただ語りかけていたのではない。彼は何よりもまず、人々に耳を傾けていたのである。この「よく聞く」という行為は、無知の時代(ジャーヒリーヤ)の暴力に疲れた人間が身を寄せる慈悲と安らぎであった。

反対者、貧者、過ちを犯した者との向き合い方

神の使徒(SAW)の実践的なスィーラにおいて、「聞くこと」は一時的な戦術ではなく、彼の生き方そのものであった。シーア派の伝承は、預言者(SAW)のこの技法について驚くべき詳細を記録している。アッラーマ・タバータバーイーは著書『スナン・アル=ナビー』の中で、信頼できる典拠を引用しつつ、誰かが預言者(SAW)と話しているとき、彼は相手が自ら話し終えるまで決して言葉を遮らなかったと記している。[2] 預言者(SAW)にとって、話し手が部族の長であろうと、興奮した若者であろうと、貧しい者であろうと、あるいは過ちを犯した者であろうと、何の違いもなかった。彼は聞くとき、ただ頷くだけではなく、全身で相手のほうを向いた(كَانَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى أَحَدٍ تَوَجَّهَ بِكُلِّيَّتِهِ)。[3] これは「この瞬間、あなたとあなたの抱える痛みこそが、私にとって世界で最も重要な問題である」ということを意味していた。若者が非常識な要求を携えて訪れたときも、反対者が最も辛辣な批判を口にしたときも、預言者(SAW)は顔をしかめず、相手の口を封じることもなく、レッテルを貼って場から追い出すこともなかった。彼は相手の感情が落ち着くまで辛抱強く耳を傾け、敬意を払い、その後に父のような愛情をもって語りかけた。

「人々を聞くこと」と「民の声を聞くこと」

預言者のスィーラを分析する際には、聞くことの二つの水準——個人的水準と社会的水準——を区別する必要がある。「人々を聞くこと」は個人的な共感に他ならない。配偶者や子ども、友人が、自分の個人的な痛みに耳を傾けてくれる人がいると感じることである。しかし預言者(SAW)は統治者として「民の声」にも耳を傾けていた。民の声を聞くとは、社会の脈拍を理解し、世論の隠れた懸念を把握し、集団の英知を尊重することを意味する。民の声を聞かない統治者や指導者は、自らの幻想の中に沈み込み、次第に社会的基盤を失っていく。預言者(SAW)は啓示とつながっていたにもかかわらず、ウフドの戦いや壕の戦い(ハンダク)などにおいて、民衆や若者の意見に耳を傾け、時には多数派の意見と要望を優先して自らの見解を変えることもあった。[4] 彼はこうして社会に「あなたの声と意見は正当なものである」と示したのである。

何をすべきか(意味ある沈黙の実践)

今日の騒然とした社会と疲弊した家庭は、予算や設備以上に「聞いてくれる懐」を必要としている。私たちはコミュニケーション能力とは「上手に話すこと」だと誤解しがちだが、健全なコミュニケーションの出発点は「上手に聞くこと」である。日常生活の中で、よく聞く預言者のスィーラを手本とするために、大きなことをする必要はない。今日からでも、次のような小さく実践的な方法を試すことができる。

携帯電話を置く:配偶者や子ども、友人が話しかけてきたときは、画面を消し、視線を合わせ、全身で相手のほうを向く。

答えるために聞かない:今日の対話の最大の弊害は、相手の言葉に耳を傾けるのではなく、ただ沈黙しながら頭の中で痛烈な返答を準備していることにある。次からは、「相手の痛みを理解する」ためだけに聞き、答えるために聞かないようにしよう。

キーワードを繰り返す:誰かが自分の痛みや過ちについて話しているとき、話の途中で口を挟んだり、「だから言ったじゃないか」と言ったりしてはいけない。ただ頷き、「それは本当につらかったね」といった言葉をかけるだけで、相手を完全に理解していることを示せる。時に人間にとって最大の癒しとは、判断されることなく、沈黙のうちに聞いてもらうことである——まさに、全身が耳であった預言者のように。

注釈と出典:

[1]. クルアーン第9章(悔悟章)、61節。

[2]. タバータバーイー、サイイド・ムハンマド・ホセイン著『スナン・アル=ナビー(SAW)』、モハンマド・ハーディー・フェグヒー訳、テヘラン:ケターブフォルーシー・エスラーミーイェ、43頁。(مَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْصَتَ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ)

[3]. タバルスィー、ハサン・イブン・ファズル著『マカーリム・アル=アフラーク』、コム:シャリーフ・アル=ラディー出版、17頁。(預言者が同席者と接する際の態度、および相手への身体的・精神的な完全な注意についての記述)

[4]. イブン・ヒシャーム、アブドゥルマリク著『スィーラ・アン=ナバウィーヤ』第3巻、68頁。(ウフドの戦いの前に預言者(SAW)が若者たちと相談し、自らは市内に留まることを望んでいたにもかかわらず、彼らの意見を受け入れてメディナから出撃したことへの言及)