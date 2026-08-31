アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の学問的・実務的な言動における知られざる側面 ― 第二部：弱者への奉仕とその基盤(組織)の設立

Abna通信社の報道によると、本稿の前編では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の学問的な言動と社会活動について概略が紹介された。本稿では、同師が弱者への奉仕において注いできた努力の一端を紹介する。

弱者への奉仕は、単なる個人的な資質ではなく、同師の人生において続く一族の伝統である。それは、9歳だった1978年9月、父君である故アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師がタバスの地震被災者を救援しようと尽力する姿を目の当たりにした時からも、また、長年にわたり母君とともに、名も名乗らず誰にも知られぬまま市内の貧しい家庭を訪ね、若い娘たちの嫁入り道具を用意するための母君の「手縫い」の労苦を目にしていた時からも、うかがい知ることができる。その品々が、イスラム革命の指導者の夫人の巧みな手と裁縫によって縫われたものであること、そして縫われた品の一部がイスラム体制の最高指導者の娘たちの嫁入り道具の一部としても納められていたことを、当の娘たちは知らなかった。

セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師は、弱者の生活状況に対する母君の心痛を幾度も目にしており、かつて弟子たちにこう語ったことがある。「私たちの母は、貧しい人々の家から戻った後、食事もできないほど心を痛めることがあった。」同師の妻であり殉教者となったザフラー・ハッダード・アーデルもまた、テヘラン市内のハランディー地区などで弱者のためにさまざまな奉仕を行い、イマーム・サッジャード(AS)モスクで集会を開いていたが、自分が「ホセイニー夫人」であること、すなわちアーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の妻であり、イスラム革命の指導者の息子の嫁であることを、誰も知らなかった。

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師自身も、「貧しさ、借金、掛け買い」の苦い味を幾度となく経験してきた。1990年代、アル・マフディー神学校の一角にある小さな食料品店の店主「アーガー・ラフマーン」は、しばしば同師とその兄弟の名を店の掛け売り帳に記し、奨学金を受け取った後日に精算させていたという。

同師は「弱者への奉仕」を自らの社会活動の礎とし、弟子たちに繰り返し勧めてきた。ある弟子はこう語る。「同師が特に強調しておられた社会的な事柄は、奉仕活動のキャンプや、洪水の際の被災地救援のような事案であった。同師はサービス提供の継続性を重視しておられた。」

同師は弱者への奉仕のための組織を設立し、自らの名を一切明かすことなく、数万人の弱者に対して継続的な援助を行ってきた。人間の尊厳を守ること、弱者の状況を調査する現地スタッフを伴わせること、女性が世帯主である家庭には女性を派遣して対応させること、そして奉仕の継続を勧めるとともに、自らの名を出さず、これらすべての奉仕を最高指導者事務所によるものとして扱うよう強く求めたこと――これらが、同師の監督下にある奉仕組織の特徴であった。

ゴム市内のジャアファリーイェ、カハク、ゴムルード、ガナヴァート、ニールーガー、ハーキファラージなど、さまざまな地域の弱者の多くは、自分たちが匿名の篤志家や最高指導者事務所を通じて贈り物や奉仕を受けていると思い込んでいた。同様に、コーラーン・エトラト診療所などの医療施設の担当者たちも、注射や点滴から歯科治療に至るまで、弱者向けのこれらの医療費用が、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の尽力によって賄われ、公的予算によって支出されていたことに気づいていなかった。

神学生たちにフーゼスターンの洪水被災者への救援のために授業を休講にしたこと、同師が管理する神学校をCOVID-19患者へのジュース供給拠点に転用したこと、さらにCOVID-19で亡くなった人々の遺体の洗浄・埋葬に神学生が立ち会うことを強く勧めたことなども、同師の弱者への奉仕を示すさらなる例である。

弟子たちは、師であるアーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師がこう語るのを幾度も耳にしてきた。「人が弱く、困窮していればいるほど、その人はより重要な存在である!」同様に、フーゼスターンの洪水の際の弟子たちの奉仕についての報告を聞いた後、同師はこう語った。「これらの行いこそ神学生の証しであり、しかも人々への奉仕は学生たちに知識への扉を開くのだ。」同師は、父君の成功の一部を弱者への奉仕によるものと位置づけ、皆が耳にするよう、同じ弟子たちの集まりの場でこのことを述べた。

弱者への奉仕の勧めは、行政の場や神学校以外の会合においても、同師が繰り返し取り上げるテーマであった。アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師は、エリート経営・技術分野の同僚の一人にこう語った。「弱者への奉仕を軽んじてはならない。神はそうした人々を愛しておられる。他の仕事にはそれぞれの居場所がある。」

本稿の続編では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の社会的・実務的な言動のその他の側面について取り上げる。

出典:

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の義弟、ファリードッディーン・ハッダード・アーデル氏へのインタビュー

ハランディー地区のイマーム・ハサン・モジュタバー(AS)モスクにおけるハッダード・アーデル博士の発言

アゼルバイジャン人宣教師でアゼルバイジャンのヌール財団理事、エスカンダル・ホセイノフ氏の発言

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の弟子、ホッジャトルエスラーム・レザー・アリーアーバーディー師へのインタビュー

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の弟子、ホッジャトルエスラーム・モハンマド・ジャヴァード・アクバリー師へのインタビュー

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記事終わり