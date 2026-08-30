アブナー通信がロイター通信を引用して報じたところによれば、米国とイランの戦争（米国・シオニストによるテヘランへの侵略）が始まって6カ月の間、コートニー・サンダース氏は米軍人家族が愛する人々（米軍のテロリスト兵士）の不在を補う手助けをしてきた。

ロイター通信はこの報告で、子供の送り迎えの調整、収入減の補填、そして離別による絶え間ない不安などが課題の一部だと付け加えた。サンダース氏は「人はまるで絶え間ない不安の中で生きているかのようだ」と語る。

同氏は、米国で最大の軍人家族支援非営利団体「ブルースター・ファミリーズ」のシカゴ地域支部長を務めている。過去6カ月間、米軍人は中東（西アジア）を含む海外各地で任務に就いてきた。米国はこの地域全体に5万人以上の軍人を配備し、戦闘作戦を支援するために数千人の海兵隊員や水兵を追加派遣した。

この報告はまた、これらの戦闘で米軍人18名が死亡し、750名以上が負傷したと付け加えている。サンダース氏は、軍人家族がこの戦争を通じて、散発的な戦闘、行きつ戻りつの外交、そして実らない和平交渉を伴う中で「激しい感情的な浮き沈み」を経験したと語る。「ようやく一息つけると思った瞬間に、また（イランから）重く突然の打撃が襲ってくる」。これらの圧力は米軍人の妻や子供、母親や父親には馴染み深いものだが、これらの軍人の親族はロイター通信に対し、イランとの紛争の突然性とその変動的な経過がこの圧力を悪化させたと語った。一部の軍人家族は経済的問題にも直面している。