革命最高指導者：地域の支配者たちは真の敵を認識せよ／国民は互いの間での意見対立を許してはならない

アフル・アル＝バイト通信（アブナー）の報告によれば、最高指導者アーヤトッラー・セイエド・モジタバ・ホセイニ・ハーメネイー師は、団結週間のメッセージの中で、預言者ムハンマド・ムスタファー（彼に平安あれ）とイマーム・ジャアファル・サーディク（彼に平安あれ）の祝福された誕生記念日を祝賀するとともに、イスラムへの悪意ある者や敵たちの計画は、イスラム・ウンマを弱体化し支配するために相違点を誇張することにあると指摘された。米国の犯罪的姿から欺瞞の仮面が剥がれ落ちつつあることに言及し、イスラム・ウンマの団結、不信心に対する相互防衛、そして様々な物質的・精神的問題における協力の必要性を強調された。イスラム諸国の支配者たちに向けて、米国の犯罪的支配者たちと偽りのシオニスト体制は、イスラムの団結と西アジア・北アフリカの諸国民を含む全イスラム・ウンマの誓われた敵であるとし、従って真の敵を認識し、その計画に対抗するよう求めた。

同師はまた、愛するイランにおいてイスラム教学の結束をもたらす教訓が十分に実現されていることに言及し、国民に対し、いかなる意見対立も自分たちの間で生じさせることを決して許してはならないと再び助言された。