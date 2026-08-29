ペロシ氏：「米国はイランとの戦争でいかなる戦略的目標も達成していない

アブナ通信社の報道によると、米国下院元議長ナンシー・ペロシ氏は、Xへの投稿でトランプ政権のイランとの戦争へのアプローチを批判し、次のように書きました：「トランプのイランに対する不法戦争が始まってから、すでに6か月が経過した。これは19人の兵士の命を奪い、750人以上の負傷者を出した壊滅的な過ちである。」

同氏はさらに、「6か月と数十億ドルの支出を経て、“大惨敗”作戦は依然としていかなる戦略的目標も達成していない」と付け加えました。

ペロシ氏はこの投稿で、「大惨敗」という皮肉な表現を用いて、この戦争とイランへの侵略におけるトランプの失敗を強調しました。

これに先立ち、米国上院の民主党少数党院内総務チャック・シューマー氏も次のように述べています：「トランプが我々の軍隊を危険にさらすイランとの戦争を始めてから6か月が経過する。トランプが燃料価格を天文学的に上昇させ世界を不安定化させる戦争を燃え上がらせてから6か月が経過する。トランプ政権はイラン問題での自らの失敗について明白な嘘を流しているが、現実は6か月が経過した今もイランがホルムズ海峡を支配しているということだ。」