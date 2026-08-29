米国、イラク・クルディスタン地域への軍事援助を停止

アブナ通信社がBBCを引用して報じたところによると、関係筋は、米国大統領ドナルド・トランプ政権が中東における主要な同盟国の一つへの軍事援助を停止する意向であると述べました。

この報告書によると、米国防総省は、同省関係者とイラク・クルディスタン地域関係者との会合で、ペシュメルガ部隊に安全保障支援を提供する協定を延長する意向はないと伝えました。

報告書は、イラク・クルディスタン地域の当局者が、この予算停止が権力の空白を生むことを懸念していると述べています。

アナリストは、ペシュメルガへの安全保障支援の終了は、イラクにおける米国の長年のパートナーを弱体化させ、ワシントンは信頼できないというメッセージを地域の米国同盟国に送ることになると考えています。

米国防総省とイラク・クルディスタン地域政府との間の覚書は9月30日に期限切れとなります。この日付は、米国や他の国々がイラクから最後に残っている部隊を撤退させる日と一致しています。

イラク・クルディスタンの中心都市アルビルにあるイラク唯一の残存米軍基地は、連合軍の撤退後に来月閉鎖される予定です。

イラク・クルディスタン地域に約18万人の兵力を持つペシュメルガ部隊は、2026年に米国防総省のプログラムを通じて武器購入と軍事訓練のために6100万ドルを受け取りました。