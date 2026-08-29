預言者の資質とイスラム文明の形成・拡大におけるその役割

Abna通信社の報道によると、クルアーンの章句に示された預言者の資質は、イスラム文明の倫理的基盤を形成してきた。これらの資質は、社会的な求心力と団結の原則を築いただけでなく、誠実と忍耐という神的な徳目の上に、イスラム社会の法的構造と市民秩序を確立した。

クルアーン的基盤 ― 預言者(SAW)の資質に現れたイスラム文明の倫理:

(一)慈悲と憐れみ(求心力と団結の基盤):

「وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ」(1):この章句は、預言者(SAW)の存在そのものが本質的に神の慈悲の顕現であることを示している。この慈悲は人々の心を引き寄せ、平和的な共存とイスラムの拡大をもたらし、それが文明形成への第一歩となった。

「فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ」(2):この章句は、指導者の周囲における共同体の団結を保つ上での預言者(SAW)の柔和さと慈愛の役割に直接言及しており、これはあらゆる文明の柱の一つである。この慈悲の影響は、イスラム文明における社会制度(孤児や困窮者への支援)や人権の分野にも見て取れる。

(二)正義と公正(社会秩序と法の基盤):

「قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ」(3):公正を打ち立てるよう預言者(SAW)に下された神の命令。

「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ」(4):信者に対して公正の実践者であるよう命じたもの。預言者(SAW)はこの点における最良の模範であった。

司法制度や経済(利息および買い占めの禁止 ―「أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا」(5))、そしてイスラム文明における国際関係への影響。

(三)誠実と信頼(信頼と安定の基盤):

預言者(SAW)は預言者としての使命を受ける以前から「امین」として知られていた。この語を明示する章句は存在しないものの、信者における誠実と信頼の必要性を説く章句は数多く、預言者(SAW)はその模範であった。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ」(6)。これらの資質は、指導者への社会的信頼と社会的安定の基盤を築いた。

(四)忍耐と不屈(持続性と征服の基盤):

「فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ」(7):不屈の意志を持つ使徒たちと同じように忍耐するよう預言者(SAW)に命じたもの。

「إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ」(8):忍耐する者に神の助けが約束されていることを示す。布教の困難な段階およびイスラムの征服における預言者(SAW)の忍耐の役割は、文明の地理的拡大をもたらした。

3.クルアーンの章句に見る預言者の資質 ― 文明的指導と統治:

(一)英知と洞察(意思決定と政策立案の基盤):

「وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ」(9):神が預言者(SAW)に英知を授けたことを示す。

この英知は、フダイビーヤの和議など、文明の未来を決定づけた戦略的な意思決定に影響を及ぼした。

(二)協議(参加と立法の基盤):

「وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ」(10):啓示を受けていたにもかかわらず、人々と協議するよう預言者(SAW)に下された明確な神の命令。これはイスラム文明の統治者にとっての模範となり、統治評議会の基盤を築いた。

(三)神への信頼と真理に基づく決断力(権力と安定の基盤):

「فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ」(11):協議と決意の後、神に信頼を置き、実行において決断力を発揮すること。

この神への信頼は、指導者と共同体が困難に立ち向かう際の精神的な力の源泉であり、文明に強固さをもたらした。

(四)学問の探求と思索の奨励(学術運動の基盤):

最初の神の命令、「اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ」(12)。この命令は、イスラム文明における学術的・認識論的運動の礎石となった。存在世界における思索、理性、熟考、観察に関する数多くの章句が、イスラムの学者たちに霊感を与えた。

4.クルアーンに照らした預言者の資質の文明的実例:

メディナの都市国家の形成:最初のイスラム政権の形成における正義(「لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ」(13))、協議、そして英知の現れ。

ジハードと征服:勇気、忍耐、神への信頼の現れ(例えばバドルやウフドの戦いにおいて、クルアーンはこれらの資質の役割に明確に言及している)。これらの征服は、文明拡大のための地理的基盤を提供した。

学術運動:「اقرأ」という命令と思索の奨励に触発され、イスラム文明において頂点に達した。

法制度と経済制度:クルアーンにおける正義と公正、そして預言者(SAW)の資質を基盤として築かれた。

預言者の資質は、単なる個人的特性ではなく、預言者(SAW)という存在における神の章句の顕現であり、根幹的な基盤として、イスラム文明を倫理・社会・政治・学術のあらゆる側面において形作った。

イスラム文明とは、実に「اسوه حسنه」と「رحمة للعالمین」の上に築かれた文明であり、クルアーンの教えと預言者の生き方によって成長し発展を遂げたのである。

現代においてイスラム文明を再興するためには、これらの神的かつクルアーン的な資質への回帰が不可欠である。

注: