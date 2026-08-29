アメリカ・シーア派ムスリム財団の抗議を受け、ボルティモア教育委員会委員がイスラム嫌悪的投稿について謝罪

Abna通信社の報道によると、米メリーランド州にあるボルティモア市教育委員会の委員が、イスラム法(シャリーア)を女性の権利に対する脅威として描いた反イスラム的投稿の拡散および支持をめぐり、アメリカ・シーア派ムスリム財団から正式な抗議を受けた後、公に謝罪した。

マギー・リッツ・ドマノウスキー(ボルティモア郡教育委員会委員)は、フェイスブック上で「もしMAGA運動が女性の権利を奪うことを懸念しているなら、イスラム法について学ぶべきだ」という内容の画像を再投稿していた。同氏はまた「間違っていない」という言葉でこのメッセージを支持しており、この行動はムスリムの家族やイスラム社会の指導者たちの反発を招いた。

この事態を受け、アメリカ・シーア派ムスリム財団はボルティモア郡教育委員会に正式な抗議を提出し、この問題は単なるSNS上の侮辱的投稿にとどまらず、公立学校を担当する選出公職者の発言や立場がムスリムの生徒や教育環境に影響を及ぼしかねないと強調した。

同財団は抗議の中で、イスラムを脅威的な宗教として描くことは、固定観念や嘲笑、排除、さらにはムスリムの子どもたちに対するいじめを助長しかねないと警告した。同財団はまた、ボルティモア郡の学校に通うムスリムの生徒の中には、ヒジャブを着用する子どもや、ラマダン月に断食をする子ども、家族とともにモスクに通う子ども、イスラムの行事を祝う子ども、礼拝を行う子どもなど、自らの宗教的アイデンティティを公然と示している子どもたちがいることを改めて指摘した。

8月25日の教育委員会会合の終わりに、ドマノウスキー氏は自身の投稿について公に謝罪した。しかし、アメリカ・シーア派ムスリム財団は、この謝罪をもって問題が終結したわけではないと表明した。

アメリカ・シーア派ムスリム財団は、シーア派コミュニティが依然として、最初の投稿の公開とその内容への支持――多くのムスリム家族がイスラムを恐れるべきだという印象を与えるものだと受け止めている――に深く心を痛めていると強調した。同財団によれば、謝罪だけでは、ムスリム家族と教育当局者との間に生じた損害や損なわれた信頼を直ちに修復することはできないという。

最後に、アメリカ・シーア派ムスリム財団は、シーア派家族の意見や懸念に今後も耳を傾け続けるとともに、この問題に対する公立学校およびボルティモア郡の選出公職者の対応を注視していくと表明した。同財団は、謝罪の後に何が起こるか――特に、最初のメッセージの標的にされたと感じた子どもたちや家族の信頼を回復する過程――が極めて重要であると強調した。