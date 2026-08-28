女性——「人生」という名の楽園創造における男性の対等な存在

Abna通信社の報道によると、「لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی」という章句をより深く見つめると、そこには「優劣」ではなく「多様性と完成」に基づいた意味の世界が広がっていることが分かる。この言葉は、一方を犠牲にし他方を優位に置くような階層ではなく、本質的かつ機能的な違いを表している。この二つの性は、それぞれが創造そのものほど広大な世界であり、独自の繊細さと唯一無二の英知を備えている。

神秘主義的観点から見れば、女性と男性は、唯一の人間的真理の二つの顕現であり、神の顕現という書物の二つのページである。女性の地位を高めるものこそが、彼女を「完全な人間」たらしめるものである。創造と慈悲の象徴である「母性」、真理の純粋な愛の顕現である「情愛」、霊的道における不動の基盤である「忍耐」、そして心に導きと認識の光を灯す「知識と信仰」——これらは人間的完成の諸段階であり、性別による特権ではない。

社会という広大な領域においても、この視座は変革をもたらす基盤を有している。女性と男性を互いに対等かつ補完的な存在とみなすならば、家庭は支配の場ではなく、協力と創造の作業場となる。「人生という名の楽園を築くこと」は共同の営みである。男性と女性は、異なるが等しい価値を持つ能力をもって、共に、愛が育ち、正義が根を張り、人間性が花開く空間を作り上げていく。

「لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی」という章句は、神秘主義と社会的実践の光の下で——歴史の中で時に限定的な解釈の材料とされてきたものの——実際には意味の大海を内に秘めている。この章句の鍵となる言葉は「違い」であり、英知に満ちた創造の体系における「優先」ではない。違いとは、欠如や絶対的完成を意味するのではなく、顕現における多様性、完成への道の複数性、そして真理への奉仕の形の多元性を意味する。男性と女性は、一つの人間的真理の二つの異なる表現である。あたかも一つの太陽から放たれる二筋の光、一つの神の交響曲の二つの音符のように。

女性は、神秘的な啓示において神の御名と属性を映す鏡である。神秘主義的な視座では、女性の存在そのものが、神の美と慈悲が特別に顕現する場とみなされている。ルーミー（マウラーナー）のような神秘主義者は、その詩の中で、女性を二流の存在としてではなく、「生命の創造者」であり「慈愛あまねき慈悲」の顕現として捉えている。

母性という女性の神聖な領域は、単なる生物学的役割ではない。それは、世界を動かす創造と育成の力そのものの象徴であり、体現である。この地位は、慈悲という形をとった「神の代理者（ハリーファ）」の地位である。女性の情愛は、表面的な見方では時に弱さと解釈されるが、神秘主義的観点からすれば、真理を直接的かつ直観的に把握する能力であり、時に乾いた論理的推論の積み重ねよりも真理に近づく力である。

女性の忍耐は、静的で受動的な忍耐ではない。それは、種を木へと変える大地の、耐えがたいほどの落ち着きにも似た、能動的で創造的な忍耐である。彼女の知識と信仰もまた、愛と実践を伴った、同じ性質の認識に属するものである。

したがって、女性の地位が高いということは、彼女がラフマーン、ラヒーム、ラティーフ、ラッザークといった神の御名の一部を顕現させる特別な回路であることを意味する。それは、男性がカッハール、ジャッバール、ムタカッビルといった別の御名の顕現の回路となり得るのと同様である。完成とは、これらの顕現の調和と相互作用の中に存在する。

女性と男性は、理論上の対等性と実践上の協力によって、「楽園のような人生」の構築へと共に歩みを進めることができる。この神秘主義的な読み方を社会の領域に広げるならば、均衡がとれ発展する社会秩序の基盤が生まれる。それは、家庭という制度が一方の性の支配の場ではなく、「完全な人間を育てる最初の作業場」であり、神の二つの対等な存在が協力する舞台となる社会である。

この視座から見れば、家庭運営と子育ては、次世代の心理的・道徳的健康の基盤を築く神聖かつ専門的な役割であり、他のあらゆる社会的役割と同等の価値を持つ。公共の領域には、両性の能力に基づいた均衡ある参加が必要である。女性的な「繊細さ、情愛、忍耐」と男性的な「力強さ、決意、思慮」——これらは均衡させ得る一般的傾向として理解されるべきものであるが——そのいずれかを欠いた社会は、乾いた、一面的で、不完全な社会である。

イスラム文明の歴史は、経済の分野で活躍したハディージャ（・ビント・フワイリド）(SA)、カルバラーの出来事後に政治的・社会的指導力を発揮したザイナブ（・ビント・アリー）(SA)、そしてイスラムの黄金時代に活躍した数多くの女性伝承学者や学者たちなど、学識ある女性、法学者、医師、文人、さらには政治家の輝かしい実例を数多く示している。これは、この対等性が単なる理論ではなく、歴史的事実であることを物語っている。

「人生という名の楽園」を築くには、神の英知のあらゆる顕現を用いることが求められる。この楽園は、乾いた理性のみでは築かれない。愛、優しさ、美的感覚、ケアの倫理、そして強さと正義が同時に必要とされる。これらは、女性と男性の双方に潜在的かつ多様な形で分布している資質であり、それぞれの個人におけるその開花は、教育と社会的環境に左右される。

「لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَی」という章句は、「優/劣」という単純な二元論から私たちを引き離し、より複雑で美しい「補完性」の領域へと導く。この視座は、宗教文献の誤った、権力中心の解釈に由来する女性への歴史的不正義を否定すると同時に、時に対立や自然な違いの排除に至るリベラル・フェミニズムの型を盲目的に模倣することをも超えるものである。

女性と男性は、存在の円環において平等である。それは、人間的価値と本質的尊厳における平等という意味であり、違いもまたその平等の必然的な帰結である。その違いは、いくつかの自然な特性と能力の中に現れ、それぞれが人類への奉仕における唯一無二の機会となる。

理想的な文明とは、これらの違いを排除や支配の口実としてではなく、「豊かさ」として捉える文明であり、あらゆる人間が、女性であれ男性であれ、生まれ持った資質と後天的に獲得した資質に基づいて、自らの開花と、その「地上の楽園」の繁栄に貢献できる空間を用意する文明である。これこそが、創造における対等性の深い意味である。

ザフラー・サーレヒーファル、クルアーン・ハディース学修士、バーケル・アル＝オルーム大学メディア経営学修士課程学生