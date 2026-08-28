米国財務省によるイランに対する新たな制裁

通信社「アブナ」が「アル・ジャジーラ」を引用して報じたところによると、テロリスト米国政府の財務省は公式声明で、イランに対して新たな一連の制裁を課したと発表した。

米国財務省の声明では、「我々はイランが石油密輸や制裁回避に利用するネットワーク、仲介者、チャネルを特定した。我々は政府機関や同盟国と協力し、イラン体制のあらゆる違法収入源を標的にする」と主張している。

テロリスト米国政府の財務省は、イランとのいかなる取引にも警告し、テヘランと関わる機関や当事者への措置を拡大するとし、「我々はテヘランに残されたすべての経済的生命線を断ち切り、イラン体制の脅威に終止符を打つことを約束する。イランはシャドーバンキングネットワークを利用して資金洗浄、武器購入、地域での代理勢力への資金提供を行っている」と主張した。

また、テロリスト米国政府は反イラン政策の一環として、イラン関連の制裁をさらに1人の個人と1社に対して課した。

同省は、イラン国立銀行との関係を理由に1人の個人を制裁し、香港に拠点を置く企業に対する別の制裁も発表した。

この措置は、テヘランへの経済的圧力をかけるというトランプ政権の脅威を実行する最初の段階の一つである。