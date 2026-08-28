獄中死、「スレブレニツァの虐殺者」の最期

Abna通信社の報道によると、ボスニア・ヘルツェゴビナのスルプスカ共和国軍の元司令官であり、ジェノサイド（集団殺害）および戦争犯罪の罪で終身刑を言い渡されていた「ラトコ・ムラディッチ」が、85歳でオランダ・ハーグの収監施設において死去した。

ムラディッチは長年にわたり様々な疾患に苦しんでおり、ここ数週間で健康状態が急激に悪化していた。その家族、ならびにセルビアおよびスルプスカ共和国の当局者らは、彼が人生最後の日々を過ごすためベオグラードへ移送されるよう働きかけていた。

ムラディッチの弁護団は8月18日、その健康状態を理由に、国連国際刑事法廷残余メカニズムに対し、人道的な理由による仮釈放と、セルビア国内の病院または緩和ケア施設への直接の移送を求めていた。裁判所に提出された医療報告書によれば、彼の容体は急速に悪化しており、終末期に入っていて、医師団は数週間以内の死亡を見込んでいるとされていた。

しかし、同メカニズムの長であるグラシエラ・ガッティ・サンタナは、ムラディッチの早期釈放の申し立てを却下した。この決定は判事4対2の評決で下された。同メカニズムの長は、ムラディッチの健康状態は、その終身刑を踏まえると、人道的理由による釈放という例外的措置を正当化するものではないと述べた。この却下の知らせは、彼の死去が発表されるわずか1日前に公表されていた。

ボスニア・ヘルツェゴビナのカリノビクで生まれたラトコ・ムラディッチは、1992年から1995年の内戦期間中、スルプスカ共和国軍を指揮していた。国際法廷は起訴状の11項目のうち10項目について彼を有罪と認定し、その終身刑は2021年6月に確定した。

ムラディッチへの有罪判決には、スレブレニツァの大量虐殺、ボシュニャク人およびクロアチア人の民間人に対する迫害、殺害、追放および非人道的行為、恐怖の醸成、サラエボの民間人に対する違法な攻撃、ならびに国連要員の人質拘束が含まれていた。1995年7月のスレブレニツァ虐殺では、8000人を超えるボシュニャク人の男性と少年が殺害された。

戦争終結後、ムラディッチは長年にわたり逃亡を続けた。司法当局からの逃亡生活を約15年続けた後、2011年5月26日、セルビアのズレニャニン近郊のラザレボ村において同国の治安当局により身柄を拘束され、その後裁判のためハーグへ移送された。

ムラディッチが逃亡を続けていた間、セルビアの政府および治安機構内部の一部の人物が彼を支援し、隠れ家を提供していたとの疑いが繰り返し取り沙汰された。セルビア政府は2010年10月、彼の拘束につながる情報に対して1000万ユーロの報奨金を設定していた。

ムラディッチの死去は、医療上の理由による釈放を求めた弁護団の最後の試みからわずか数日後に起きた。医師団が彼の死期が近いと警告していたにもかかわらず、この申し立てはハーグの法廷によって認められなかった。