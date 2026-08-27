バーレーンにおける数十人のシーア派宗教指導者の裁判：疑念と圧力強化への懸念の影に置かれた容疑

Abna通信社の報道によると、8月19日に開かれた最新の法廷審理は、13時間以上に及んだ。

報じられたところによると、裁判官と被告人は二つの別々の法廷に分かれて出席し、一部の証人はビデオ通話を通じて審理に参加した。

また、ある証人は証言を行う際、顔を覆った状態で法廷に姿を現した。この点は、今回の裁判の過程で注目される事項の一つとなっている。

この審理の中で、被告側弁護人は証人の主張について数多くの質問を提起した。中でも、ある証人に対して「ウィラーヤテ・ファキーフ（法学者の統治）」の概念について質問がなされたが、報じられたところによれば、同証人は回答に窮したという。また、アーヤトッラー・シェイク・イーサー・カーシム師と「イスラム学者評議会」の設立との関係をめぐる主張も提起され、これに対して訴訟担当の弁護人らが異議を唱え、証人の供述の信頼性と一貫性の程度について疑問が呈された。

審理の別の部分は、シェイク・ハーニー・アルバンナー師の陳述に充てられた。同師は自身および他の被告人の弁護において、本件を単なる数名に対する裁判とみなすことはできないと強調し、この過程はバーレーンのシーア派社会とそのアイデンティティを標的としたものだと主張した。

同師はまた、被告人の「自白」とされる文書について、その数千ページに及ぶ資料が被告人側に一度も開示されておらず、一部の自白は圧力の下で得られたものだと主張し、取り調べの過程を明らかにするため司法機関の監視カメラの映像を検証するよう求めた。

これらの報道によれば、シェイク・アルバンナー師の陳述に対する法廷の対応の仕方についても批判が寄せられている。

同師の発言の最中、裁判官が数回にわたり強い反応を示し、発言を止めさせようとしたとされている。

裁判手続きを批判する人々は、こうした対応が証言における主張された矛盾と相まって、証拠のより厳密な検証と司法手続きにおける被告人の権利の保障の必要性を浮き彫りにしていると考えている。

同時に、本件の行方をめぐる懸念も高まっている。一部の観測筋は、長期の拘禁刑や、安全保障および政治色の強い罪状を含む厳しい判決が下される可能性を指摘している。

批判者の見方によれば、取り調べや自白の取得方法に関する主張について、実効的な弁護の機会と透明な審理が確保されないままこの過程が続けば、広範な社会的・政治的影響を招きかねないという。

総じて、この裁判は現在、バーレーンにおけるシーア派聖職者の状況に関わる最も重要な案件の一つとなっている。

学者らの拘束と裁判の継続に加え、緊張緩和の明確な兆しが見られないことから、国内の分断が深まる可能性が高まっている。このため、観測筋は、緊張の緩和、公正な裁判の保障、そして本件を終結させるための政治的解決策の実現こそが、持続可能な打開策であるとみている。