ABNA通信社の報道によると、MSN（旧MSNBC）は、米国大統領ドナルド・トランプの支持率危機が激戦州で急激に悪化していると報じた。

このメディアの発表によると、ドナルド・トランプの正味支持率は、米国50州のうち47州で、中間選挙を前にしてマイナスである。

また、このレポートでは、今年の上院選挙が接戦で競合しているすべての州でトランプの正味支持率がマイナスであるとされている。

これは、ロイターが以前、新しい世論調査の結果が、アメリカ人のイランとの継続戦争への支持が紛争開始以来最低水準に達し31％に低下したことを示していると報じていた時期と重なる；この数字は3月には37％、今月初めには34％であった。

ロイター通信とイプソス社のウェブサイトが実施したこの調査は、この低下を共和党員の間での戦争支持の顕著な減少によるものとしている；トランプ支持者のうち、軍事作戦の継続に同意しているのはわずか69％である。この数字は3月には77％であった。

同時に、トランプ氏はこの戦争の影響が自身の公的イメージに与える損害を恐れており、紛争の長期化への懸念が高まっており、アメリカ人の83％が戦争は長期間続くだろうと考えている。