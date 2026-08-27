ヌーリー・アル＝マーリキー、イラク国内の緊張回避の必要性を強調

ABNA通信社が「ワア」通信から引用して報じたところによると、イラクの「法の支配」連合議長ヌーリー・アル＝マーリキーは次のように述べた：イラクは敏感な段階にあり、この状況を乗り越えるには、政治勢力によるより一層の責任感と自制心が必要である。

アル＝マーリキーは政治専門家との会合で、イラクに政治的混乱を引き起こそうとする試みが進行中であるが、シーア派調整枠組みは依然として、国家の安定維持と国益保護の道において政府を支援していると述べた。政府と調整枠組みは、国を内部紛争に引きずり込むことを許さないであろう。

武器保有制限の問題についても、彼は紛争や暴力に訴えることなくこの問題を検討する必要性を強調した。

アル＝マーリキーは、いかなる対立も極めて危険な結果をもたらし、イラクの安定を危険にさらす可能性があると警告した。

「法の支配」連合議長はまた、内部紛争はイラクのすべての部門に損害を与えるだろうと強調した。

彼は、そのような可能性のある紛争は専らシーア派コミュニティに限定されるだろうという見解を否定し、その結果はイラク社会のすべてのグループや層に及ぶ可能性があると述べた。

アル＝マーリキーはまた、イラクが地域的・国際的紛争の解決の場となることを防ぐための明確なアプローチを採用する必要性も強調した。

彼はまた、閣僚ポストが依然として空いている省庁について、内閣の完結と大臣任命を加速させるよう求めており、イラクのアリー・アル＝ザイディー首相もこの点で同じ立場を取っていると付け加えた。