エルドアン大統領：我々は地域での血なまぐさいシナリオの実行を許さない

ABNA通信社がアナトリア通信社を引用して報じたところによると、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は本日火曜日の演説で次のように述べました：我々は一部の人々が我々の地域のために準備している血なまぐさいシナリオの実行を許さず、隣国の状況改善のための支援も続ける。

トルコ大統領は続けて述べました：もちろん、我々は一部の勢力の行動を認識している。我々の地域のためにどのような血なまぐさいシナリオが策定されているかを見ている。神のご加護により、我々はこれらの計画が実行されるのを許さない。誰もが確信し安心していい：トルコ共和国は自らの原則にも国益にも妥協しない。

レジェップ・タイイップ・エルドアンは言いました：我々は決して我々を信頼した友人や兄弟を見捨てない。無実の者の血に染まった犯罪ネットワークがこれを不快に思うという理由だけで、隣国が再び自立できるよう支援する手を緩めることはない。

同氏はさらに付け加えました：アンカラの外交政策はトルコ国民のみによって決定される。国民以外のいかなる勢力もトルコの外交政策の方向性や限界を指示・決定することはできない。我々トルコは、地域のどこにおいても平和、正義、安定、平穏以外の目的を持たない。一部の主張に反して、我々に隠された議題や秘密の意図はない。我々の目標は周辺全域に平和な雰囲気が支配することである。

エルドアンはさらに述べました：トルコ共和国として、我々は深い文化的・情緒的絆で結ばれた地理的全域——シリアからイラク、レバノンからパレスチナ、ペルシャ湾からアフリカ、バルカンからコーカサスに至るまで——において、歴史が我々を兄弟にしたと言い、この永遠の兄弟愛を強化し守るために努める。地域の平和と安定を優先する我が国の積極的な外交政策が、不安定と混乱を糧とする特定の層を困惑させていることは明らかである。