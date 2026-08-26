ガザ地区北部でパレスチナ人４名が殉教

ABNA通信社がShihab通信社の情報として伝えたところによると、シオニスト政権のドローンが、ジャバリア難民キャンプ内でパレスチナ避難民の宿泊先となっている「アブ・フセイン」学校付近で複数の民間人を攻撃しました。

この報告によると、この攻撃によりこれまでにパレスチナ人民間人４名が殉教し、数名が負傷しています。

この攻撃による負傷者と殉教者の遺体は、シファ病院に搬送されました。

シオニスト政権は、ガザでの停戦発効以来、停戦合意を何度も破り、ガザ地区への侵略を継続しています。