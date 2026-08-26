イラン大使：各国政府は米国の一方的な強制措置を拒否し非難すべき

ABNA通信社によると、国際連合イラン・イスラム共和国常駐代表部副代表兼大使のゴラムホセイン・ダルジー氏は、現地時間（米国東部時間）の火曜日夜に開催された、紛争と食料安全保障および食料危機緩和における安全保障理事会の役割に関する安保理会合で次のように述べた：武力紛争は依然として飢餓と食料不安の主要因の一つであり、侵略、占領、不法な強制措置、民間インフラの意図的破壊などの根本原因に対処しなければ、この問題に取り組むことはできない。

同氏は明言した：2018年の安保理決議2417は、戦争手段としての民間人への飢餓強制と人道アクセスの妨害を非難している。ガザでは、パレスチナ人に対するイスラエルのジェノサイド戦争が、民間人および民間インフラへの意図的標的化、飢餓強制と人道支援への組織的な妨害を通じて飢餓を武器として利用するなど、国際人道法の著しい違反を伴っている。

イラン・イスラム共和国の国連上級外交官は強調した：しかしながら、これらの犯罪の規模にもかかわらず、安全保障理事会は、米国の政治的支援と妨害により、憲章に基づく責任を果たし、説明責任を確保することが度重ならずできなかった。