アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の知られざる素顔(第一回):学術センターから慈善ネットワークまで

Abna通信社の報道によると、謙虚さと注目を避ける姿勢は、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の個人的・社会的・神学校での・政治的・軍事的な人生を通じて、約50年間にわたり際立った特徴であり続けてきた。イスラーム神学校においておよそ30年間にわたり継続して教鞭を執り——そのうち約20年間はゴム神学校において上級課程であるフィクフ・ウスールのダルス・ハーレジュ（上級課程）を教えてきた——にもかかわらず、これらの講義の宣伝、講義風景の画像の公開、あるいはこれらの学術的な集まりから編纂された講義録や書籍の一般への公開を、一度も許可したことがない。

この20年間、神学校教育の最高段階であるフィクフ・ウスールの上級課程を教えるのとほぼ並行して、ハズラト・ガーイム（アッラーがその再臨を早められますように）高等フィクフ・ウスール学院、イマーム・アリー・イブン・ムーサー・アッ=リダー(AS)高等フィクフ学院、シャムス・アッ=ショムース・フィクフ学院、フィクフ・アッ=リダー・センターといった学術機関を設立してきた。これと並行して、イラン全土の恵まれない人々のための慈善ネットワークを創設し、戦略研究を行い、軍事・ジハード関連の特別プロジェクトを指揮してきた——これらすべてが、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の学術的・執行的な行動の一部を成している。

同じ期間、殉教した父君である、亡き学者セイエド・アリー・ホセイニー・ハーメネイー師の依頼により、文化およびその様々な側面における脅威、さらには文化産業、抵抗経済、通信、ソーシャルネットワークに関する戦略研究を行った。こうした学術活動のために、英語などの言語で書かれた最新の関連論文を自ら直接読み込むか、他言語からの翻訳を依頼していた。

こうした活動の中で最も際立つのは、これらのセンターや取り組みが自分の名に帰されることを徹底して避けてきた点である。実際、一部の政権下で大統領府の宗教関係顧問でさえ、同師がこれらの機関を管理していることを知らなかったほどである。同様に、支援を受けた恵まれない人々も、匿名の篤志家からの贈り物、あるいはアーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師の事務所から送られた生活支援物資という体裁で援助を受けていた——アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の名や痕跡が、これらの学術センターや社会奉仕活動と結び付けられて表に出ることが決してないようにするためであった。

近年、文明研究、イスラーム都市および生産都市に重点を置いた都市計画、イノベーションと技術、農業、食料安全保障、水耕栽培を専門とする様々な学術グループが、同師と繰り返し会合を重ねており、これらの分野における同師の知識の広さと深さに驚嘆してきた。こうした専門的な会合の場でこそ、様々な分野の著名な大学教授たちが、現代における「シェイフ・バハーイーの出現」について語ってきた。

本連載の続編では、同師の学術的・社会的な人生と行動について、さらなる資料と知られざる側面が明らかにされる。

セイエド・アリー・アスガル・ホセイニー / ABNA