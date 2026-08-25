トランプ：韓国はイランに対して我々に加わることを拒否した

通信社「アブナー」によると、イランに対する高コストな侵略のために多くの問題に直面し、もはや他国と対峙する余力のないドナルド・トランプ米大統領は、北朝鮮に対して外交的なアプローチを試みた。

米大統領は本日火曜日、自身のTruth Socialの個人ページにメッセージを投稿し、次のように主張した：「北朝鮮の金正恩委員長との非常に良好な関係を考慮すると、米国が韓国との合同軍事演習への参加に以前から同意していたことに満足していなかった。」

ドナルド・トランプは続けて主張した：「これらの演習は高コストであるだけでなく、その費用の大部分は（いつものように！）米国が負担しており、さらにドナルド・J・トランプの大統領任期中ずっと非脅威的かつ敬意を持って行動してきた国に対して、完全に不適切で敵対的なメッセージを送っている。」

その後、彼は主張した：「したがって、これらの演習をキャンセルするには既に手遅れであることを考慮し、ピート・ヘグセス国防長官にこれらの合同軍事演習の規模を大幅に縮小するよう命じた！」

トランプは北朝鮮に対するこの一見友好的で欺瞞的なアプローチの背後にある真の動機を次のように明かした：「多少無関係かもしれないが（？）、最近、韓国の大統領にイラン・イスラム共和国の核軍縮に関して我々に加わる用意があるかどうか尋ねたところ、『いいえ、結構です』と答えた。」