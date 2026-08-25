レバノンの将軍：イランは決してヒズボラへの支援をやめない

通信社「アブナー」が「アラビー21」を引用して報じたところによると、レバノンの退役准将「ヤアラブ・サハル」、レバノンの軍事・戦略問題専門家は、テヘランは依然として地域レベルで切り札を持っており、その中で最も顕著なのは同盟国であると強調した。

反イラン・反ヒズボラの立場で知られるサハルは、軍事圧力、交渉、制裁強化、封鎖など多数の選択肢が検討されている中で、イランに対するアメリカのアプローチは依然として不明確であると述べた。

同氏は、封鎖が政権交代につながる可能性は低いと述べた。なぜならテヘランは依然として広大な陸上国境と近隣諸国との関係を活用しているからである。

イランとヒズボラの関係の将来について、サハルは過去の経験が示しているのは、テヘランは一部の案件で譲歩する用意があるかもしれないが、地域の同盟国を簡単に見捨てることはないということだと述べた。

同氏は、イエメンのアンサルラーフ運動、イラクのハシュド・アル＝シャアビー、レバノンのヒズボラは、地域的利益を確保するためのイランの前線防衛線であると説明した。同氏は、ヒズボラは東地中海へのアクセスに極めて重要な重要性を持つため、抵抗軸において特別な地位を占めていると付け加えた。

このレバノン専門家は、レバノン政府の南部状況に関する不作為と致命的な沈黙には言及せずに、シオニスト政権が最近レバノン領土内での支配を大幅に拡大したと述べた。