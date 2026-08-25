ハマス：エルサレムでのUNRWA本部破壊は戦争犯罪である

通信社「アブナー」がパレスチナ情報センターを引用して報じたところによると、イスラム抵抗運動ハマスは声明で、占領下のエルサレム北部のカフル・アカブにあるUNRWAのセンターの破壊は、シオニスト政権のパレスチナ人民に対する組織的かつ継続的な侵略の継続であり、国連関連機関への明白な攻撃であり、国連決議と国際条約に対する公然たる挑戦であると宣言した。

同運動はさらに、国際社会と国連の継続的な無力さと、シオニスト政権の繰り返される犯罪に対する真の反応の欠如（これは国際システムへの軽視を示している）が、この政権に侵略の継続、暴力的政策の押し付け、そして国際条約と慣習のさらなる違反を奨励していると付け加えた。

ハマスはこの行動を非難するとともに、国際社会と国連に対し、これらの侵略を停止するために直ちに介入し、シオニスト政権に対して懲罰的・抑止的措置を講じるよう求めた。

同運動はまた、国際社会と国連がUNRWAを保護し、この機関の活動継続の可能性を確保する責任を負っていることを強調した。UNRWAはパレスチナ難民問題と、シオニスト集団によって強制的に追い出された彼らが自宅と土地に戻るという不可避の権利に関する国際的な証人となる機関である。