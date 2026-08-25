パレスチナ・イスラム聖戦：占領者の政策はナチスの政策の写しである

通信社「アブナー」が通信社「シハーブ」を引用して報じたところによると、パレスチナ・イスラム聖戦運動は次のように宣言した：占領軍はエルサレムと占領下のヨルダン川西岸での犯罪を続けており、今日、UNRWA本部を破壊した上で、武装勢力を連れてエルサレムの教育機関に押し入った。この行動は、占領政権のイタマール・ベン＝グヴィル内相の発言と、クネセト議員の一人によるナブルスの記念碑破壊と同時に行われた。

同運動は強調した：これらの行動は、簒奪政権の内閣がヨルダン川西岸併合計画の実行、パレスチナ人の生活の破壊、入植プロジェクトの拡大という道を進み続けており、国際法や、この政権と関係正常化した一部の国々が正常化と引き換えに残りのパレスチナ領土を維持するために得たと主張していた義務を無視していることを示している。

イスラム聖戦は、戦争犯罪に対するアラブおよび国際社会の継続的な沈黙、武力と流血による現地での既成事実の押し付け、そしてパレスチナの村々や入植地、都市でのテロと破壊を拡大するための入植者グループの利用は、占領政権の政策が人種差別、憎悪、専制に基づいており、ナチスの政策と明らかに類似していることを示していると述べた。