「アル・アフバール」紙：イラン大使がアメリカとレバノン政府に与えた強烈な平手打ち

通信社「アブナー」によると、レバノン紙「アル・アフバール」は、ベイルート駐在のイラン大使「モハンマドレザー・シェイバーニー」の駐在継続に関する合意は、ここ数日間に彼のレバノンでの継続的な駐在を阻止するためにキャンペーンを展開していた一派に対する強烈な平手打ちであったと書いた。その一派の先頭には、ベイルート駐在のアメリカ大使「ミシェル・イッサ」、外務大臣「ユーセフ・ラジー」、そして「レバノン軍団」党がいた。この一派は、イランがレバノンでの政治的プレゼンスを維持することを可能にするいかなる手段も阻止しようとする政治的・メディア的試みにおいて敗北し、イラン大使を国外追放することによって事態を終わらせることができず、最終的にモハンマドレザー・シェイバーニーのレバノン駐在継続につながる合意が成立した。

このレバノン紙の発表によると、レバノン一般保安総局長官の「ハサン・シャキール」少将が、レバノンのジョゼフ・アウン大統領にイランとの緊張激化を回避する公式を受け入れるよう説得した政治的協議の仲介者であった。入手可能な情報によると、この道筋は「ナビーフ・ベッリー」下院議長とも調整されており、この案件の最終的な公式に必要な政治的支援を確保するためであった。

最終的にシェイバーニーにはレバノン国内での6ヶ月の滞在許可が与えられ、彼はイランの外交パスポートを使用して一般保安局に申請書を提出し、レバノン憲法、特にその第21条に定められた法的権限に基づいて滞在許可を取得した。

同紙はさらに、ベイルート駐在のアメリカ大使ミシェル・イッサが、カフェやレバノンの政治家との会合でイランに対する扇動を続けながらキャンペーンを展開したが、それが結局イランの勝利につながったと付け加えている。彼はシェイバーニーの追放を、イランに対して厳しい立場を取るためのワシントンのレバノンでの影響力を測る試金石にしようとしたが、最終的な決定は、レバノン政府がこの人物の駐在に関する法的枠組みを維持し、テヘランとの政治的対話の扉を開いたままにすることであった。

しかしさらに重要なことは、この問題は単に6ヶ月の管理上の滞在許可に限定されるものではない。入手可能な情報は、テヘランがシェイバーニーを「レバノンとシリア問題担当特使」として新しい政治的役割で活用する意向であることを示している。