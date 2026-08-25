Abna通信社の報道によると、過去数十年間、ペルシャ湾におけるアメリカの戦略は、最大限の軍事プレゼンスと覇権の維持を軸に据えてきた。しかし、同地域における非対称なドローン・ミサイル能力の台頭、特にイランによる同地域の米軍基地へのミサイル・ドローン攻撃以降、このドクトリンは存亡に関わる課題に直面している。現在、ペルシャ湾の高リスク地域からヨルダンやサウジアラビアの奥地への部隊の明白な移動は、単なる軍事配置の変更にとどまらず、ホワイトハウスが主張する政策と現地の現実との間に深い矛盾を生み出している。

この部隊移動は、国際的な観察者たちにとって根本的な疑問を投げかけている。すなわち、ワシントンは覇権の黄金時代からの管理された撤退を行っているのか、それともこの転換によって、米国の安全保障の傘に対する信頼がかつてないほど薄れつつある地域において、自国の戦略的重みを維持するための時間稼ぎを図っているのか、という問いである。

一方、米国のドナルド・トランプ大統領が、自らの攻撃的な政策と軍事作戦はイラン国民を支援する目的で行われていると主張していることは、現地の現実と深く埋めがたい乖離がある。ホワイトハウスはイラン国民の側に立っていると繰り返し表明しているが、経済的最大限の圧力は、まさにその国民の生活基盤の崩壊以外の目的を追求していない。トランプ外交政策におけるこの大きな逆説は、ワシントンの政策の非人道的な側面を浮き彫りにし、この駆け引きにおいて、国民は解放の対象ではなく、地政学的な強欲の犠牲者にすぎないことを証明している。

ペルシャ湾からの米軍撤退——配置転換か、現地の現実の受け入れか？

この点について、ケンブリッジ大学の政治理論名誉教授であり、キングズ・カレッジのフェローでもあり、また北京の中国人民大学の名誉教授でもあるジョン・ダン教授は、Abnaとのインタビューで、ワシントンの軍事戦略の変化と、ペルシャ湾からヨルダンやサウジアラビアなどへの米軍部隊の移動について、それが本当に米国の撤退を意味するのか、それともイランのミサイル・ドローン攻撃に対する脆弱性を減らすための受動的防衛および分散化に向けた戦略的転換なのか、またこの位置転換がペルシャ湾における勢力均衡にどのような影響を与えるのかを問われ、次のように述べた。「そうだ、これは明白な撤退の過程だ。ただし、それがペルシャ湾地域の軍事バランスにどの程度影響を与えるかは断定できない。なぜなら、トランプがイランとの戦争に固執し続けるかどうか、そして戦争終結後に同地域へどの程度関与し続けるかといった他の要因に左右されるからだ。」

米軍基地の脆弱性に関するメディア報道を踏まえ、中東における米国の最大限軍事プレゼンス・ドクトリンの時代は終わったのか、またこの変化が地域の主体を独自の安全保障協定の構築によって埋めざるを得ない安全保障上の空白を生み出す可能性があるのかという質問に対し、同教授は次のように答えた。「トランプ本人はもちろん、彼の後継者が誰であれ、ペルシャ湾地域への関心と関与を簡単に失うとは考えにくい。戦争の結果がどうであれ、そしてそれがいつ最終的に訪れるにせよ、地域のすべての主体は、他の大国と協力することでどの程度自らを守れるかを、間違いなく極めて積極的に検討するだろう。」

ベトナム戦争以来最大の米国の戦略的愚行

このケンブリッジ大学教授は、トランプの言動は苛立ちの表れであるとする米国務省元次官ウェンディ・シャーマンの発言に触れ、そうした苛立ちが米国の外交政策をどの程度まで長期戦略を欠いた感情的な決定へと導きうるか、また、それが地域における米国の同盟国の計算や、ワシントンの安全保障の傘に対する彼らの信頼の度合いにどのような影響を及ぼしうるかを分析し、次のように述べた。「トランプが、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相によるイラン攻撃に加担するという愚行を犯し、それがこれまでにもたらした予期せぬ結果は、他国が米国の外交政策の透明性と信頼性に対して抱いていたあらゆる信頼を破壊した。彼がこれを行うと決断したことは、ベトナム戦争以来最大の米国の戦略的愚行であった。」

戦争におけるイランの政治的勝利と、外交分野でその成果を確固たるものにする機会

イランの軍事的圧力の最終目標がペンタゴンの戦略的計算を変えることにあったとすれば、ワシントンがこの撤退を受け入れたと仮定した場合、イランはこの現地での成果を国際外交の場における持続的な政治的勝利にどのように転換できるかという質問に対し、同教授は次のように答えた。「イラン政府には独自の関心事があり、とりわけイスラエルの消滅がそれに当たる。イラン政府は現在、戦争において大きな政治的勝利を収めており、二国家解決策に基づき、ヨルダン川西岸とガザに残された地域にパレスチナ国家を樹立することを約束することで、間違いなくこの勝利を無期限に確固たるものにできるだろう。なぜなら、イスラエル消滅という目標は、この政権の樹立過程についてどう考えるか、また前首相イツハク・ラビンの死以降のイスラエルの政策についてどのような感情を抱くかにかかわらず、世界の多くの国々が受け入れていない目標だからである。」

対イラン制裁——ワシントンがその終わりを当てにできない手段

ダン教授は、イランに対して最も厳しい経済的圧力をかけているというトランプの主張と、この制裁が彼の望む結果をもたらすかどうかについて評価し、次のように述べた。「イランは制裁に関して豊富な経験を有している。同国は米国の敵である同盟国を十分に抱えており、それによって制裁に対して無期限に耐えることが可能となっている。もちろん、この制裁が続くことでイラン国民が深刻な苦しみを強いられることは無視できない。トランプの下では、この制裁がどれほど続くのか誰にも分からない。もしかすると今夜にもすべてが解除されるかもしれない。」