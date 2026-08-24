ニューヨーク・タイムズ：イランによるホルムズ支配はより低コスト

通信社「アブナ」の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は分析記事でホルムズ海峡の状況を検討し、現在の状況下でアメリカはホルムズ海峡に関する新たな現実を受け入れなければならないと論じている。アメリカはホルムズ海峡を完全かつ恒久的に開いておくことはできない。したがって、最も被害の少ない解決策の一つは、イランが船舶の安全な通過と引き換えに通過料金を徴収できるようにすることである。

ホルムズ海峡はペルシャ湾の原油を世界市場に輸送する生命線であり、戦前は毎日約2,000万バレルの石油が通過していた。しかし、イランに対する戦争により、海運会社は船舶の通過に慎重になり、通過量は大幅に減少している。

アメリカは船舶の自由な通過を保証するために莫大な軍事費と財政的コストを負担せざるを得ない。一方、イランは地理的な位置とミサイル、ドローン、攻撃用ボートを使用する能力により、引き続き海上交通を制御することができる。したがって、軍事作戦を通じて海峡を完全に開いておこうとする試みは、アメリカにとって費用のかかる長期的な負担となる可能性がある。

この報告によれば、イランによる通過料金の徴収は実用的な妥協案となり得る。イランはより多くの収入を得るために、より多くの船舶の通過を許可するインセンティブを持ち、その結果、将来的に海峡を完全に閉鎖する可能性も減少する。また、通過料金からの収入はイランの戦争被害の一部を補償することができる。