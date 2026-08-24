バガイー：「戦争の終結を侵略者の条件に委ねない」

「アブナ」通信員の報告によると、イスマイル・バガイーは記者会見で次のように述べた：「政府週間」は我々全員にとって非常に重要であり、国民に奉仕する全ての人々に感謝する。我々は殉教者ラジャイー、バーフナル、ライースィー、そして殉教者のアミール・アブドッラヒヤーン外相の記憶を称え、彼らに敬意を表する。

彼は続けて：強制された戦争の中で4人の学生がアメリカの侵略の犠牲となり、大学入試を受けることができなかった。彼らの魂に敬意を表する。

外交筋の報道官はさらに：明日のシャフリーヴァル月3日は1941年9月を思い出させる。この日付を思い起こすことは、特に現在の時期において、我々にとって非常に重要であり、国家の力と威厳以外に何もイランの存在に対する外国の侵害と侵略を防ぐことはできないことを知るためである。

彼は付け加えた：これはイスラム共和国がこの50年間、イランの強化と威厳のためにうまく活用してきた教訓である。今日、我々は敵が全ての陰謀にもかかわらずイラン国民を屈服させることができなかったことを目撃している。これはこれらの歴史的経験から学んだ結果である。

バガイーは、第14期政権と大統領の行政制度改革と外務省の措置に関する強調について次のように述べた：外務省は2025年6月以降、発行された17項目の指針に基づき、行政制度改革とパフォーマンス改善のための一連の措置を講じてきた。外務省の関連部門の参加を得て、行政財務部門の監督下に委員会が設置された。1年半にわたり我々は戦争状況に直面しており、外務省は戦時中の状況下で業務を遂行した。イランの外交ネットワークは世界中でイラン人の声を世界に届けるために活動していた。外務省は提案された事項の実施においてトップクラスの機関の一つとして認められている。