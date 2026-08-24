ハマスによるヨルダン川西岸と占領下のエルサレムにおける入植者活動への警告

通信社「アブナ」がハマス運動の情報ポータルを引用して報じたところによると、ハマスの指導者の一人であるマフムード・マルダウィは、ヨルダン川西岸と占領下のエルサレムにおけるシオニスト入植者のパレスチナ人への攻撃激化について警告を発した。

彼は、アル・アグワール地域での複数の家屋や農業・工業施設の破壊、ならびにラマッラ北部での工場放火に言及し、これらの攻撃は、安全保障と地上の危機に直面している占領者内閣の支援のもとで制御不能な入植者グループがパレスチナ国民に対して行っている組織的テロリズムの側面を表していると強調した。

マルダウィはさらに、これらの犯罪は、殺害、放火、恐怖の醸成を通じてパレスチナ人を追放し、土地から元々の住人を排除するという目的を達成することはできないと述べた。

彼は、占領政権がこの危険な激化の継続とその結果に責任があると述べ、国際社会に対し、占領政権と入植者が犯罪を継続・激化させることを奨励する沈黙と弱い対応をやめるよう求めた。

このハマス指導者はまた、パレスチナ人に対し、忍耐と団結を強化し、入植者の攻撃から保護し対抗するあらゆる手段を活性化し、占領政権に対する抵抗を強化するよう呼びかけた。