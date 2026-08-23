恐怖から称賛へ－米国の新右派はなぜイスラームに関心を抱くようになったのか

Abna通信社の報道によると、米国の新右派の一部、特にデジタルプラットフォーム上で活動する層において、イスラームに対する見方に顕著な変化が生じている。

イスラームはかつて、米国の保守派の言説、とりわけネオコン（新保守主義者）の間で、西洋文明に対する最大級の脅威の一つとみなされていたが、現在では米国新右派の影響力ある人物の一部によって、まったく異なる形で捉えられている。すなわち、彼らが西洋は失ったと考える力、規律、アイデンティティ、そして価値観への忠実さの模範として。

英国の雑誌『ニュー・ステイツマン』に発表された論考の中で、筆者トラヴィス・アレクサンダーは、タッカー・カールソン、アンドリュー・テイト、スニーコ、ブロンズエイジ・パーヴァートといった人物の見解を通じて、この姿勢の変化を説明しようと試みている。

彼の見方によれば、これは必ずしもイスラームへの組織立った思想的転換を意味するものではなく、むしろこの潮流内部に存在するより深刻な危機を反映したものである。それは、西洋文明が弱体化し意味を失い、かつて西洋を際立たせていた力、規律、目的意識といった要素を失ったという確信から生じる危機である。

カールソンの姿勢転換

筆者は、タッカー・カールソンをこの姿勢転換の最も顕著な事例の一つとみなしている。

かつてイスラームに対して極めて批判的な言説を用いていたカールソンは、現在では自らの以前の立場が誇張されたものであったと認めている。

彼は次のように語っている。「私はテレビで何度も言った。問題はイスラームだ、問題はムスリムだ、彼らは皆われわれを殺そうとしている……私はそう信じていた。ヒステリー状態に陥っていた……しかし今では、それが正しくないと分かっている。」

彼は以前、問題はイスラームそのものとムスリムにあると確信していたが、後にそのような考えはもはや持っていないと表明した。

カールソンは2025年の「アメリカ・ファースト」会議において、米国のムスリムに対する批判を嫌悪すべきものだと述べた。

しかしながら、カールソンはイスラーム嫌悪的な言説から後退するだけにとどまらず、イスラーム社会のいくつかの側面について肯定的に語り始めている。彼はまた、いわゆる西洋の退廃に対する道徳的明確さの源泉として、イスラーム法（シャリーア）を称賛している。

彼はさらに、米国のムスリムを攻撃する保守派を厳しく批判している。







イスラーム－衰退する西洋に代わる文明の象徴

アレクサンダーは、この姿勢の変化が米国右派内部でより広範な変容を明らかにしていると考えている。

この潮流の一部の人物の見方では、イスラームはもはや信仰の観点から見るべき単なる宗教ではない。むしろ、力、規律、家族、権威、アイデンティティに忠実であり続けていると彼らが想像する文明の象徴となっており、一方で西洋は個人主義、リベラリズム、多元主義、そして彼らが「退廃」と呼ぶものに囚われていると見なされている。

この点はアンドリュー・テイトの場合に一層明白である。彼はイスラームに改宗した人物であり、筆者によれば、イスラームを自らのインターネット上の公的イメージの一部としている。

テイトはイスラームの宗教的教義や精神的側面にはさほど重点を置かず、むしろイスラームにおける規律、厳格さ、序列、そして男女の伝統的役割と彼が捉えるものを強調している。

筆者はテイトの発言を引用している。「イスラームは最後の宗教だ……その根本原則がいまだに信徒によって尊重されている唯一の信仰である……すべてを許容しなければならないのなら、実際には何も支持していないことになる。」

現代リベラリズムの混沌への対抗

アレクサンダーによれば、テイトにとってイスラームは、彼が現代リベラル社会の混沌とみなすものに対抗する手段となっている。

テイトは、西洋社会があらゆるものを受け入れる用意ができてしまったと考えており、一方で彼が解釈するイスラームは、越えてはならない明確な境界線を定めているとする。

しかし筆者は、この理解は選択的なものだと考えている。テイトは、男らしさと力についての自らの言説と合致するイスラーム像を選び取る一方で、イスラーム信仰の本質的な宗教的・精神的側面を無視しているからである。

アレクサンダーは、スニーコもまた同じ現象の別の事例として紹介している。彼のイスラームへの関心は、特にアンドリュー・テイトの影響を強く受けた若いインフルエンサーたちの世界と結びついている。

アレクサンダーによれば、スニーコにとってイスラームは時に、モスクの映像やクルアーン朗誦の投稿から、スポーツ、規律、自己鍛錬に関するコンテンツに至るまで、彼のライフスタイルやソーシャルメディア上のイメージの一部となっている。

弱さと軟弱さに屈しなかった文明

一方、ムスリムではないブロンズエイジ・パーヴァートは、この潮流のより哲学的な水準を代表している。

彼は、西洋が弱く、たるみ、意味を失った存在になったという考えに焦点を当て、いくつかのイスラーム社会を、彼の見方では弱さ、個人主義、あるいは筆者が「軟弱さ」と呼ぶものに屈しなかった文明の事例として提示している。

ここからアレクサンダーは、自らの論考の中心的な考えに至る。すなわち、これらの人物は必ずしもイスラームを宗教として受け入れているわけではなく、秩序、規律、集団的アイデンティティ、目的意識、そして西洋が失ったと彼らが信じる安定した価値体系の存在への確信といったものの、イメージあるいは象徴としてそれに接しているのである。

それでも筆者は、この称賛には大きな矛盾が伴うと考えている。彼の分析によれば、これらのインフルエンサーはイスラームの宗教的・道徳的側面に完全に従うことなく、イスラーム的規律のイメージだけを手に入れたいと望んでいる。

それゆえ彼は、この現象を一種の「イスラーム抜きのイスラーム」と表現する。すなわち、宗教的教義とその要求を真に受け入れることなく、力、規律、厳格さという外見だけを利用することである。

西洋の敵から西洋の退廃への対抗モデルへ

最終的にアレクサンダーは、最大の矛盾は次の点にあると考えている。すなわち、かつてイスラームを西洋最大の敵とみなしていたデジタルプラットフォーム上の右派勢力が、今では、内部から崩壊したと彼らが信じる西洋に対抗するためのモデルとして、イスラームそのものを利用しているという点である。

筆者の見方では、ネオコンはイスラームを西洋文明に対する外部からの脅威とみなしていたが、米国新右派の一部の活動家は現在、イスラームを、彼らが西洋の退廃とみなすものに抵抗するための最後の文明モデルとみなしている。

したがって筆者は、この潮流がイスラーム主義化したとは考えていない。むしろ彼の見方では、この一派は、西洋が失ったと想像する秩序、力、アイデンティティ、そして意味を追求するという別の目的のために、想像上の、選択的なイスラーム像を利用しているのである。