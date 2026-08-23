レザーイー：我々は戦争の方法において必ず変革を遂げるだろう

メフル通信社の報道によると、モフセン・レザーイー少将、国家安全保障最高評議会事務局長は次のように述べた：「イランの防衛戦略には進化が生じており、第二次強制戦争以来、防衛的・政治的に絶えず進化を続けている。今日のイランは戦争前のイランではない。このことは誇大なアメリカにも当てはまり、平和を愛し着飾ったアメリカのイメージはイランの若者の心の中で変わってしまった。」

彼は付け加えた：「世界中が新しい視点でイランを見ている。数回の交渉と米国の背信行為を経て、イラン・イスラム共和国の対外外交行動に修正を加える必要がある。」

レザーイー氏は強調した：「米国は数日でイランとの戦争を終わらせ、イランと地域の石油・ガスをすべて掌握できると考えていた。約1,200隻のタンカーが無力化され、世界の艦隊の15％以上が事実上貿易から除外された。タンカー輸送コストは上昇した。」

彼は続けた：「トランプのイラン攻撃という愚行は、世界の人々の原子爆弾への欲求を高めた。特に、IAEAやNPTへの加盟が米国の攻撃を防ぐのに効果がないと分かったときだ。トランプは核の安全保障の代わりに核の不安定性を生み出した。」

国家安全保障最高評議会事務局長は、イランの国際的保障措置への加盟に言及し、強調した：「イランはすべての国際的保障措置を受け入れ、実行し、NPTに加盟し、査察を受け入れてきた。イランは核規制の遵守においてすべての国よりも先を行く唯一の国だ。」

彼は続けた：「世界は米国のイランへの軍事侵略後、原子爆弾を持つことが数百のF-35よりも効果的であると見た。F-35の翼と尾翼はイランで散乱し、アラブ諸国は米国の兵器を信頼していない。米国民はイランとの戦争に反対し、米軍と政府を支持していない。しかしイランでは、国民と政府が軍の背後で団結している。」

彼は付け加えた：「周辺諸国すべてに言う。米国との経済戦争に加担するな。さもなければ敵とみなす。我々は戦争拡大を求めていないが、もしイラン周辺諸国が米国と経済戦争で協力するなら、その利益を攻撃する。」