欧州委員会委員長のパレスチナ領土におけるシオニスト体制の占領への反応

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、欧州委員会委員長ウルズラ・フォン・デア・ライエンは金曜日の夜、声明を発表し、シオニスト体制の閣議が入植プロジェクト（E-1）の枠組みで建設入札を実施する決定を強く非難し、それを完全に容認できない措置であると述べた。

この関連で、昨夜、EU加盟国4か国を含む7か国の首脳も、ヨルダン川西岸でのシオニストの新たな入植計画を非難した。

西側当局者は、シオニスト当局がこの地域で1,200戸以上の住宅建設の入札を開始した後、占領地でのこれらの建設の停止を求めた。

フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、イギリス、ノルウェー、カナダがこの共同声明の署名国である。

いわゆる「E-1」計画は、昨年シオニスト体制によって承認されたもので、この体制によって占領・併合された東エルサレムのパレスチナ人居住地域の大部分を、ヨルダン川西岸からさらに分断することになる。

国連のアントニオ・グテーレス事務総長も以前、「E-1」計画の実施は、一体性のあるパレスチナ国家の樹立の可能性に対する深刻なリスクであり、根本的な脅威であると警告していた。