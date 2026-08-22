イランとの合意とホルムズ海峡に関するトランプの無意味で繰り返しの演説

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米国大統領は、過去数ヶ月・数週間にわたって繰り返し発せられてきた、繰り返しの時代遅れの演説を続け、次のように主張した：イランは合意に達しようとしており、米国は国境とホルムズ海峡を「完全に掌握」している。

トランプ氏はまた、イランにはもはや資金がなく、警察と軍隊の給与を支払うことができないと主張した。

同氏は繰り返しの演説に飽きることなく、次のように主張した：イラン人は合意に達することを切望しているが、「適切な合意」を受け入れる準備はできていない。

同氏は、ホルムズ海峡封鎖による燃料価格高騰で混乱する米国内部の緊張を沈める側面が強い演説で、次のように主張した：イラン問題が解決され次第、石油価格は現在の水準を下回るだろう。

トランプ氏は主張した：イランが核兵器を持つことは決してない。彼らは合意に達することを切望しているが、我々自身がそのようなものを望んでいるかどうかさえ分からない。

同氏は演説の別の部分で自身の不可能な願望を繰り返し、軽蔑的な言葉で次のように主張した：現在、ホルムズ海峡を米国領土と見なす。

米国大統領は、毎日繰り返される疲れる主張を続け、次のように主張した：イランは、誰も大統領になりたがらない世界で唯一の国である。