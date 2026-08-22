ニューヨーク・タイムズ：アンサルラーフを決して過小評価するな

ABNA通信社によると、ニューヨーク・タイムズ紙はアレクサンドラ・スタークによる分析記事で、イエメンの「アンサルラーフ」の「イランの代理勢力」としての役割を過小評価することに警告し、アンサルラーフの能力とイエメンの海洋上の位置が国内の枠を超えた影響力をもたらし、地域的・国際レベルでのアクターに変えたと強調した。

この研究者は分析の中で次のように書いた：「ほんの数年前まで、イエメンのアンサルラーフはイランの抵抗軸の第二または第三層に位置付けられており、そのため米国の政策立案者は彼らをテヘランに従属する勢力として扱っていた。しかし、イランの武器、訓練、経験を活用しているにもかかわらず、アンサルラーフは独自の具体的な利害を持ち、それに基づいて行動している。」

彼女はイエメンにおけるアンサルラーフの重要性を無視し続けることに対して警告し、最近の展開は彼らが地域的・国際的な計算において影響力を持つ当事者へと変貌したことを示しており、地域の戦争と平和の問題を検討する際に彼らの役割を無視することはできないと主張している。

この分析は、アンサルラーフがイエメンの地理的・海洋上の位置を戦略的ツールとして活用する能力に注目し、彼らの影響力はもはやイエメンの問題に限定されず、地域的・国際的な案件、特に海上交通の安全や地域の紛争にまで拡大していると付け加えている。

アレクサンドラ・スタークは、アンサルラーフの活動の注目すべき側面の一つは、自らの目的に奉仕し交渉立場を強化するために、緊張をエスカレートさせるタイミングを選択する能力であると述べている。