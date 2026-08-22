アンサルラーフ：先住民の軍事能力はイエメンの独立をもたらす

ABNA通信社がアル＝マシーラを引用して報じたところによると、イエメンのアンサルラーフ運動の政治局員モハンマド・アル＝ファッラーフは、軍事産業の分野におけるサナアとリヤドの間の格差は非常に大きいと述べた。同氏は、両者の比較は兵器購入契約の規模で測るべきではなく、むしろ主な基準は、独立した国家決定による軍事力の生産、維持、開発の能力の度合いであると強調した。

アル＝ファッラーフはプラットフォーム「X」へのツイートで、サウジアラビアは武器や軍事システムの海外からの輸入に大きく依存している一方、サナアは国内製造と生産の分野での能力開発に注力していると書いた。

同氏は、軍事能力の先住民による発展は、サナアに戦場のニーズに対応し、戦場の状況に応じて軍事手段を向上させる力を与え、それらを外国の兵器契約や兵器供給業者に関連する決定から独立させると付け加えた。

アル＝ファッラーフは、サウジの敵に属する部隊の動員に関するその後の発言で、イエメン人に対し、リヤドに加わって戦争に入らないよう呼びかけた。同氏は、このプロセスの継続は、イエメンの問題に干渉し、同国を紛争と消耗の状態に留めようと努力している大国の目的に奉仕するものだと明確に述べた。

同氏は、対峙はイエメン人が自国の敵と見なす者に対して行われるべきだと強調し、サウジの敵に属するキャンプで徴募された者に対し、武器をイエメン人に向けないよう求めた。

アル＝ファッラーフはサウジ寄りのメディアが金銭と引き換えに現実を歪曲していると非難し、この道で活動する者たちは、事実を伝えたり情報の独立した検証を行ったりすることを目的としていないと付け加えた。