サウジアラビアの海上封鎖が継続；ヤンブー港でのタンカー往来が減少

ABNA通信社によると、海事データを扱う専門誌ロイズ・リストは、イエメンによるリヤドへの海上封鎖を受けて、サウジアラビアのヤンブー港におけるタンカーの配備が減少したと報じた 。

同誌は以前、イエメンによる海上封鎖宣言後、サウジアラビアのヤンブー港近郊で少なくとも11隻のタンカーが追跡システムをオフにしたと報じていた 。

ロイズ・リストはさらに、紅海経由のサウジアラビアの石油輸出ルートの寸断が、同国に対し、より長距離で高コストな輸出ルートの利用リスクをもたらすと警告した 。