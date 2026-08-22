バガーイー：対イラン米経済戦争は全政府への宣戦布告

ABNA通信社の報道によると、外務省報道官のエスマーイール・バガーイー氏は、対イラン新経済制裁の発表を受けて、自身のソーシャルネットワークのアカウントにこう投稿した。「対イラン米新経済制裁の発表は、単一の国に対する違法な『経済戦争』の継続をはるかに超えるものである。」

同氏はさらに、「この行為は、国連加盟全独立国家に対する米国の領域外主権の行使を企図するものに他ならない。いかなる政府も、自国の主権の排他的管轄下にある外国の銀行、企業、空港に対し、第三国との合法的取引を差し控えるよう強制する権利を持たない。」と付け加えた。

バガーイー氏は続けた。「このような二次制裁には国際法上の根拠は全くない。これらの制裁は、国連憲章第2条1項に定められた主権平等の基本原則を侵害し、ニカラグア事件で国際司法裁判所が確認した国家の内政不干渉の慣習法上の禁止を踏みにじるものである。」

外務省報道官はさらに、「独立国家に合法的な政策選択の変更を強制することを目的とした経済的威圧は、国際犯罪かつ不法行為である。これらの制裁が、それ自体が侵略行為に当たる海上封鎖を伴う場合、他国の主権は、他の大国の意志と気まぐれに左右される一時的なものに貶められる。このような露骨な威圧への服従は、いかなる国にも免責をもたらさず、単に外国の主権を優先し、他国の銀行、経済企業、空港の合法的活動に対する外部当事者の支配を認めることに他ならない。」と述べた。

同氏は明確に述べた。「この状況の最終的な結果は、国連憲章に基づく国家間関係の基本原則としての国家主権の完全な侵食であり、裸で本格的な植民地主義への壊滅的な回帰の序幕となるであろう。」