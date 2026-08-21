シオニストメディア：エジプトが教育用地図から「イスラエル」を削除

通信社「アブナ」がパレスチナ情報センターを引用して報じたところによると、シオニスト政権のテレビ第14チャンネルは、エジプトメディア「Cairo24」での地図公開に言及し、「新たな政治危機が訪れるのか？エジプトでイスラエルが地図から削除された」と報じた。

この報告によると、ニュースサイトCairo24は昨日、エジプトの新しい中等教育システムに関連する地図を公開し、その地図には国の北東部に「パレスチナ」という名前が記され、「イスラエル」という名前への言及は一切なかった。

この地図の説明には、「歴史のページの中に存在する；パレスチナは、新しい中等教育システムのカリキュラムにおけるエジプトの政治地図に登場する」と記されている。

シオニスト政権のテレビ第14チャンネルは、エジプトが1979年からこの政権と外交関係および平和協定を結んでいることを考慮すると、この地図の公開は注目に値すると強調し、この問題はイスラエル外務省が懸念すべきだと付け加えた。

このシオニストメディアはまた、テルアビブに反応を求め、「イスラエルはそのような措置は受け入れられないことを明確にすべきだ」と強調した。