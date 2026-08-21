アブ・ウバイダによるヨルダン川西岸住民へのシオニストに対する蜂起の要請

通信社「アブナ」が通信社「シハブ」を引用して報じたところによると、アル・カッサム旅団の軍事スポークスマンはヨルダン川西岸住民にシオニストとの対決を求めた。

ハマス運動の軍事部門であるアル・カッサム旅団の軍事スポークスマン、アブ・ウバイダは自身のテレグラム・チャンネルに次のように書いた：「我々は、占領軍の銃撃で殉教した英雄的な殉教者ファティ・ハーズィム（アブ・ラアド）の死に対し、パレスチナ国民がどこにいようと哀悼の意を表する。彼の魂は、彼の戦友たち――アブ・シャナブ、アッタール、アブ・シャマーレ、バルフーマ、そして我々国民のすべての殉教者たちに加わった。」

アブ・ウバイダはさらに、「アル・アクサ・モスク放火の記念日と、占領者による増大する犯罪の陰で、我々は占領下のヨルダン川西岸とエルサレムのすべての戦う息子たちに対し、アル・アクサ・モスク、自分たちの土地と名誉を守り、占領者に対して蜂起し、略奪者グループに対応し、殉教者たちの清らかな血の復讐をするよう求める。」と付け加えた。

殉教者「ラアド・ハーズィム」と「アブドゥルラフマーン・ハーズィム」の父親である「ファティ・ハーズィム」は、木曜日の明け方、ジェニン市の中心部にある自宅に対するシオニスト政権の軍による襲撃中に殉教した。