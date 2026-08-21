制裁と軍事侵攻はイランの権威向上への足がかりとなった

テヘラン臨時金曜礼拝導師は、イスラム・ウンマの団結がイスラム世界の権威の要因であると述べ、「もしこのコーランが我々を統治していたならば、今日、世界の傲慢（大国主義）はイスラム世界を支配していなかっただろう」と強調した。

彼はさらに、「もしイスラム共同体の手が絡み合っていたなら、今日誰がパレスチナを侵略し、大量虐殺できただろうか？もしイスラム・ウンマが団結していたなら、イスラム・ウンマの富が略奪されることがあっただろうか？」と付け加えた。

アブトラビ＝ファルドは、イスラム団結の推進におけるイマーム・ホメイニ（彼の上に平和あれ）の役割に言及し、「イマームの高貴なる魂と、ウンマの殉教者指導者の高貴なる魂が、至高なる御方と共にありますように。彼らの祝福された生涯は、イスラム・ウンマの団結のために捧げられた。」と述べた。

彼は明確に述べた。「もし我々が、イスラム革命の最高のスローガンは真理の言葉の周りでのイスラム・ウンマの団結であると言うならば、それは間違いなく真実の言葉である。」

テヘラン臨時金曜礼拝導師は、戦時中の軍の活動に言及し、「陸軍と革命防衛隊のミサイルやドローンによる砲火、そして軍の権威を高める攻撃と防衛は、二つの核保有国の超最新兵器の火力の賞賛に値する優位性を打ち消し、殉教者イマームの勇敢なる息子たちの知識と信仰に由来する力を世界に示すことができた。」と語った。

彼は続けて、「この能力は、力の均衡を忍耐強いイランの国民と抵抗の枢軸に有利に変え、確固たるものにした。」と述べた。

アブトラビ＝ファルドは、国の防衛分野の責任者の発言に言及し、「防衛省・軍支援の臨時長官であり、この力において重要な役割を果たす我が敬愛する兄弟、ニザム将軍、そしてこの力の創出における防衛省の関係者一同は、与えられた時間の中で精密な発言を行い、国の軍の潜在能力と実際の能力・可能性の一端を明らかにした。」と述べた。