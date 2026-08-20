イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、いかにして幽閉の只中から人々を導いたのか

Abna通信社の報道によると、イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は26歳の時、敬愛する父君の殉教後、イマーム位を継承した。その尊い生涯はわずか28年であり、6年間という短いイマーム位の期間は、十二イマームの中で最も短いものであった。しかしながら、この6年間こそが、幽隠(ガイバ)の時代を迎える以前における、最も繊細かつ決定的な歴史的局面であった。イマームが暮らした街は「サーマッラー」と呼ばれたが、この街は居住地というよりも軍営(アスカル)であり、あらゆる人の出入りが記録・管理されていた。アッバース朝政権はイマームを自宅軟禁下に置き、この短い期間の一部は獄中でも過ごされた。しかし、ここで問われるべきは、こうした制約がイマームをその使命から遠ざけることができたのか、という点である。

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、この大きな課題に応えるため、比類なき創意工夫に踏み切った。それこそが代理人(ウィカーラ)ネットワークにほかならない。このネットワークは、イマーム・サーディク(AS)の時代に形成され、イマーム・ジャワード(AS)およびイマーム・ハーディー(AS)の時代に強化された組織にその起源を持つが、イマーム・アスカリー(AS)はこれを最高度の効率にまで高め、さらに重要なことに、これを幽隠の時代への布石として設計した。言い換えれば、イマームはこのネットワークを通じて、シーア派共同体を「間接的な」指導の時代、すなわちイマームとの直接的な接触がもはや不可能となり、人々が代理人を介して導かれねばならない時代に備えさせたのである。

このネットワークはどのように機能したのか。この結束したネットワークは、あたかもイマーム自身がイスラーム世界のあらゆる地点に直接臨在しているかのように、極めて強力に機能した。その構造は次の通りであった。

代理人たちは、クーファ、コム、ニーシャープール、レイ、イエメン、アゼルバイジャンなど、さまざまな都市に配置されていた。 各地域には主任代理人が一人置かれ、イマームと直接連絡を取り、他の代理人はその指揮下で活動した。 この階層的かつ機密性の高い構造は、政府の密偵の浸透を防いだ。

これら代理人の任務には、次のような重要な柱が含まれていた。

イマームの伝言や指示を遠隔地に伝えること。アッバース朝政権が決してその連絡の痕跡をつかめないような形で行われた。

シーア派信徒からフムス(五分の一税)やザカート(喜捨)といった宗教的義務金を集め、それを主任代理人に引き渡し、最終的にイマームのもとへ届けること。この作業により、シーア派共同体は政権に対して財政的独立を保つことができた。

イマーム不在の中で、シーア派信徒からの法学的・教義的な質問に答えること。これにより共同体は、知識の面でイマーム個人だけでなく、このネットワークそのものに依拠するようになった。

誠実で資格ある人物を特別な同志として紹介すること。そのうちの一部は、最終的に大幽隠(ガイバ・クブラー)の時代に備えて育成された。

イマームは細心の注意を払い、学問的・道徳的な適格性を備えると同時に、完全に秘密裏の環境で活動できる人物を選び抜いた。その代表的な同志には、次のような人々がいる。

アブー・アムル・ウスマーン・イブン・サイード・アル＝アムリー。彼は11歳の時からイマーム・ハーディー(AS)に仕え、後にイマーム・マフディー(AS)の最初の特別代理人(ナーイブ)となった。彼こそ、イマームの葬儀において後見人(ワスィー)として紹介された人物である。

アフマド・イブン・イスハーク・アル＝アシュアリー・アル＝クミー。コムの民の代表かつ使者であり、サーマッラーのシーア派中心地と、イランにおける最も重要なシーア派拠点の一つであるコムとを結ぶ架け橋であった。

アブー・ハーシム・ダーウード・イブン・カースィム・アル＝ジャアファリー。彼はジャアファル・アッ＝タイヤールの子孫であり、ジャワード、ハーディー、アスカリーの3代のイマームに相まみえた。

ファドル・イブン・シャーザーン。最も多作なシーア派の一人であり、その著作はイマームの承認を得ており、イマームとホラーサーンのシーア派信徒とを結ぶ架け橋であった。

なぜこの行動は、当時の状況下において例外的な措置であったのか。この動きの重大性を理解するには、次の3つの要点を踏まえる必要がある。

第一に、絶対的な制約である。イマームは軍事都市に暮らし、その一挙一動が監視されていた。政権の役人は、イマームが誰と会っているかまで探ろうとした。このような状況下で、秘密の全国的ネットワークを構築することは、勇気だけでなく、比類なき知恵と慎重さを必要とした。

第二に、脅威が好機に転じたことである。アッバース朝政権はイマームを幽閉することで、共同体から引き離し、その指導的役割を弱めようとした。しかし、イマームは代理人ネットワークによって、引き離されるどころか、サーマッラーからイスラーム世界全域へとその影響力を拡大させた。それはあたかも、家の扉を閉ざすことで、無数の窓が世界へと開かれたかのようであった。

第三に、大いなる未来への備えである。イマームの生涯は短かったが、このネットワークによって、その存命中だけでなく、殉教後、そして小幽隠・大幽隠の時代にも機能する基盤を築いた。すなわちイマームは、この取り組みによって「個人」を「体制(システム)」に置き換え、共同体が決して路頭に迷わぬようにしたのである。

今日に向けたイマーム・ハサン(AS)の生き方(シーラ)の大いなる教訓――制約は道の終わりではない

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)の生涯は、この点において、いかなる困難な状況、いかなる監視の下にあっても、前進し影響を及ぼす道がないと感じるすべての人に、3つの永続的なメッセージを伝えている。

制約は道の終わりではなく、創造性の始まりである。イマームは、意志さえあれば、最も制約された状況の只中からこそ、最も広範な影響を生み出せることを示した。直接の道が閉ざされた時には、間接の道を見出さねばならない。 体制は個人よりも強力である。イマームはネットワークを構築することで、共同体の自身の物理的存在への依存を減らした。これは、自分がいなくても継続する仕組みを設計すれば、その影響は一時的でなく永続的なものになる、ということを意味する。 先見性はあらゆる有効な行動の基本原則である。イマームは今日の必要のためだけでなく、明日の課題のためにも計画を立てた。代理人ネットワークは、幽隠の時代への回答であり、単なる自宅軟禁への対応にとどまらなかった。これは、あらゆる有効な行動が、現状よりも広い展望を持たねばならないことを意味する。

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、その短く、重圧に満ちたイマーム位の期間において、指導者であることの真の意味とは、制約の前に屈服することではなく、伝達と希望の創出、そして導きのための新たな道を見出すことにあると示した。代理人ネットワークは、単なる連絡の仕組みではなかった。それは過去と未来、臨在と不在、抑圧と自由、そして「できない」と「できる」との間を結ぶ架け橋であった。

イマームはこの賢明な策略によって、最も困難な歴史的時代にシーア派共同体を守り抜いただけでなく、私たちに、最も過酷な状況にあってさえ、最も輝かしい影響を残しうることを教えてくれた。閉ざされた壁を見つめる代わりに、開かれた道を探し求めさえすればよいのである。

ザフラー・サーレヒーファル(クルアーン・ハディース学修士、メディア・マネジメント学修士課程在籍)

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