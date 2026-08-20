トランプ氏、イランに対する厳しい経済制裁の開始を主張

軍事・経済面でイランに対して何ら成果を上げられなかった米国大統領は、イランに対する最も壊滅的な経済措置を発動したと主張した。

通信社ABNAがアルジャジーラを引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプ氏はイランに対する最新の発言で次のように主張した：「本日、私はイランに対する最も壊滅的な経済作戦を宣言する。これまでいかなる国に対しても取られたことのない措置である。」

同氏は、これはイランに対する前例のない経済戦争と孤立化になると主張した。

トランプ氏は主張した：「この日は、第二次世界大戦におけるノルマンディー上陸作戦の日と同様に、運命的な経済作戦となるだろう。」

トランプ氏は、1944年6月6日の第二次世界大戦における連合軍のノルマンディー海岸上陸作戦に言及した。

イラン降伏に向けた自身の計画をこれまで一つも実現できなかった米国大統領は、次のように主張した：「我々はイランの脅威を孤立させ打倒するために、米国と共に全ての同盟国の支援を必要としている。」

同氏は主張した：「イランの石油密輸、バーター取引、現金取引、両替会社、会社登録記録、および名義貸し会社は停止されねばならない。」

トランプ氏は宣言した：「本日、私は宣言する：いかなる国でも、自国の金融機関、企業、または空港がイランにいかなる生命線を提供することを許可するならば、莫大な経済的結果に直面することになる。」

トランプ氏自身が約束違反を犯して交渉の進展を何度も妨げてきた一方で、同氏は主張した：「イラン人は機会を活かさず、イランは今や紙一重のところにある。」