ネタニヤフ：「シリアにおけるトルコの軍事プレゼンスは決して容認しない」

通信社ABNAの報道によると、シオニスト体制の首相ベンヤミン・ネタニヤフは、自体制によるトルコを受け入れているシリア基地への攻撃後、次のように述べた：我々はテルアビブに対する脅威となるシリアでのトルコの軍事プレゼンスを決して容認しない。

同氏はさらに、我々はシリアにおけるトルコの軍事プレゼンスに反対すると明確に表明したが、彼らは我々の言うことをよく聞いていなかったようだ。だからこそ、我々は自分たちの意図をよりよく伝えようと試みたと付け加えた。

注目すべきは、シリアの軍事筋がシリアの「アル＝イフバリーヤ」とのインタビューで、アブ・アル＝ズフール飛行場への攻撃はイスラエルの戦闘機によるものだったと指摘し、イスラエルの戦闘機は8月18日（火曜日）早朝、イドリブ東郊のアブ・アル＝ズフール軍事飛行場の滑走路に対し8回の攻撃を行ったと述べたことである。

同筋はさらに、この攻撃は飛行場のインフラに損害を与えただけで、死傷者はなかったと付け加えた。

一方、シリア外務省は、イドリブ県の軍事飛行場「アブ・アル＝ズフール」に対するシオニスト体制の空爆を最も強い表現で非難し、この行為を正当化できない侵略、シリアの主権と領土保全の明白な侵害、そして地域の安全保障と安定を危険にさらす危険な緊張激化であると評価した。